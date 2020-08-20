İşgalci İsrail ordusu Gazze'yi yine vurdu
Kaynak: AA
İşgalci İsrail ordusuna ait topçu bataryaları Gazze Şeridi'ni vurdu. Gazze'den gönderilen "yanan balonlara" misilleme olarak yapıldığı bildirildi
İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a ait mevzilerin topçu atışıyla hedef alındığı belirtildi.
Söz konusu saldırıların Gazze'den gönderilen "yanan balonlara" misilleme olarak yapıldığı aktarıldı.
Saldırılarda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait gözlem noktası vurulurken, ölen ya da yaralanan olmadığı belirtiliyor.
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