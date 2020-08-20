  • BIST
    1120.61
  • Dolar
    7,3148
  • Euro
    8,6723
  • Altın
    453,9650
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Pekcan: 2020 yılı ilk 6 ay itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 91,7 milyar TL
Merkez Bankası'ndan repo ihalesi
Fenerbahçe transferi bitirdi! Vedat Muriç Lazio'da
MHP lideri Bahçeli'den Biden'ın küstah sözlerine tepki: Darbeciliktir
4 gün sonra denizin ortasından kurtarılan şahıs hırsız çıkınca tutuklanarak cezaevine gönderildi
Ilısu Barajı'ndan ekonomiye devasa katkı! 3 ayda yaklaşık 375 milyon lira katkı
Ev arkadaşları arasında kanlı kavga!
Kumru aracın camına yuva yaptı, çiftçi kontak kapattı
18 ilde sanal bahis çetesine operasyon: 58 kişi gözaltında
Kilis'te korkunç cinayet! Kayınvalidesini öldürdükten sonra betonun altına gömdü
Arap ülkelerinde korona kaynaklı can kayıpları arttı
Trablus'tan Tobruk'a 'görüşmeye hazırız' mesajı
Üçlü Temas Grubu anlaştı: 4 bölgeden geri çekiliyorlar
Toplum liderleri suikaste kurban gitti
Tunus Cumhurbaşkanı'ndan Filistin açıklaması: Desteğimiz devam edecek
Gara ve Avaşin'e operasyon! 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Hadise'nin 9 ay önce söylediği 'Aşık olmayacağım' sözü yeniden gündem oldu!
Rusya'yı karıştıran haber! Putin karşıtı Navalni zehirlendi
Afrika kıtasında kabus sürüyor: 1 milyon 150 bini geçti
Koronavirüs denetimleri tüm yurtta devam ederken Gaziantep'te 3 bin 445 kişiye cezai işlem uygulandı
Dün Başkan Erdoğan'ın Cuma müjdesinin ardından piyasalar bugün Merkez Bankası'ndan çıkacak karara ki ...
Kum zambakları Adana sahillerini süslüyor
Beşiktaş Modeste transferini bitirdi
Taliban Afganistan'ı kana buladı: 14 ölü
20 Ağustos 2020 Perşembe 07:19:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2020 Perşembe 07:19:00

İşgalci İsrail ordusu Gazze'yi yine vurdu

Kaynak: AA

ABONE OL

İşgalci İsrail ordusuna ait topçu bataryaları Gazze Şeridi'ni vurdu. Gazze'den gönderilen "yanan balonlara" misilleme olarak yapıldığı bildirildi

İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a ait mevzilerin topçu atışıyla hedef alındığı belirtildi.

Söz konusu saldırıların Gazze'den gönderilen "yanan balonlara" misilleme olarak yapıldığı aktarıldı.

Saldırılarda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait gözlem noktası vurulurken, ölen ya da yaralanan olmadığı belirtiliyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER