VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hamas'tan İsrail işgaline karşı kararlılık mesajı: 136 askeri araç imha edildi
Bayraktar TB3 SİHA 4. uçuş testinde de başarılı
İşgalci İsrail ordusu Gazze'de 351 askerinin öldüğünü açıkladı
Hollywood yıldızı Blanchett 'Gazze'de ateşkes için kürsüde
Avusturya'da yasaklı Hamas sembolünü kullananlara para cezası artırılacak
İşgalci İsrail, Cibaliya Mülteci Kampı'nı vurdu: 19 Filistinli şehit oldu
08 Kasım 2023 Çarşamba 23:12:00 - Güncelleme:08 Kasım 2023 Çarşamba 23:12:00

İşgalci İsrail ordusu Gazze'de 351 askerinin öldüğünü açıkladı

Kaynak: AA

ABONE OL

İşgalci İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari düzenlediği basın toplantısında 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda 351 İsrail askerinin öldüğünü ifade etti

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, 7 Ekim'den bu yana 351 İsrail askerinin öldüğünü duyurdu.

Hagari, düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu.

"Gazze Şeridi'nde çatışmalara insani verilmesinin yakın" olduğu yönündeki haberleri reddeden Hagari, ateşkes olmayacağını belirtti.

Hagari, Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarının "Gazze'nin kuzeyinde kontrolü kaybettiğini" iddia etti.

Gazze'deki esirlere ilişkin de açıklamalarda bulunan Hagari, Filistinli grupların elindeki esir sayısının 239 olduğunu kaydetti.

Hagari, 7 Ekim'den bu yana 351 İsrail askerinin de öldüğünü aktardı.

Ordudan daha önce yapılan açıklamada, bu askerlerin 34'ünün Gazze Şeridi'ndeki "kara faaliyetleri" sırasında Filistinli gruplarla yaşanan çatışmalarda öldürüldüğü duyurulmuştu.

Etiketler : İŞGALCİ İSRAİL ORDU ÖLÜ
Aşçılığa merak sardı

Aşçılığa merak sardı
Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet coşkusu
"Friends" dizisiyle tanınan oyuncu Matthew Perry hayatını kaybetti

"Friends" dizisiyle tanınan oyuncu Matthew Perry hayatını kaybetti
Ayrılmadılar

Ayrılmadılar
Stüdyoya girdi

Stüdyoya girdi
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Setten ilk kare

Setten ilk kare
Ünlü top modelden Türkiye mesajı

Ünlü top modelden Türkiye mesajı
Aslıhan Güner: Filmde 100 yıl öncesine gittim

Aslıhan Güner: Filmde 100 yıl öncesine gittim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX