İşgalci İsrail ordusu Gazze'de 351 askerinin öldüğünü açıkladı
Kaynak: AA
İşgalci İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari düzenlediği basın toplantısında 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda 351 İsrail askerinin öldüğünü ifade etti
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, 7 Ekim'den bu yana 351 İsrail askerinin öldüğünü duyurdu.
Hagari, düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu.
"Gazze Şeridi'nde çatışmalara insani verilmesinin yakın" olduğu yönündeki haberleri reddeden Hagari, ateşkes olmayacağını belirtti.
Hagari, Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarının "Gazze'nin kuzeyinde kontrolü kaybettiğini" iddia etti.
Gazze'deki esirlere ilişkin de açıklamalarda bulunan Hagari, Filistinli grupların elindeki esir sayısının 239 olduğunu kaydetti.
Hagari, 7 Ekim'den bu yana 351 İsrail askerinin de öldüğünü aktardı.
Ordudan daha önce yapılan açıklamada, bu askerlerin 34'ünün Gazze Şeridi'ndeki "kara faaliyetleri" sırasında Filistinli gruplarla yaşanan çatışmalarda öldürüldüğü duyurulmuştu.
- Hamas'tan İsrail işgaline karşı kararlılık mesajı: 136 askeri araç imha edildi
- İşgalci İsrail ordusu Gazze'de 351 askerinin öldüğünü açıkladı
- Hollywood yıldızı Blanchett 'Gazze'de ateşkes için kürsüde
- Avusturya'da yasaklı Hamas sembolünü kullananlara para cezası artırılacak
- BM'den İsrail'in katliamlarına tepki: Gazze'de güvenli bir yer yok
- Önce katlediyor, sonra yasaklıyor: İşgalci İsrail'den gösterilere engel