İşgalci İsrail ordusu bir Hizbullah mensubunu daha öldürdü
Kaynak: AA
Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalarda bir Hizbullah mensubu daha öldü. Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 104'e yükseldi.
Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail güçleri ile yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu.
Hizbullah, İsrail güçleri ile Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalarda yaşanan can kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada," Ahmed Hasan Mekahhal isimli Hizbullah mensubunun Kudüs yolunda hayatını kaybettiği" ifade edildi.
Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 104'e yükseldi.
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