İşgalci İsrail ordusu bir Hizbullah mensubunu daha öldürdü

İşgalci İsrail ordusu bir Hizbullah mensubunu daha öldürdü

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail güçleri ile yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu.



Hizbullah, İsrail güçleri ile Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalarda yaşanan can kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.



Açıklamada," Ahmed Hasan Mekahhal isimli Hizbullah mensubunun Kudüs yolunda hayatını kaybettiği" ifade edildi.



Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 104'e yükseldi.