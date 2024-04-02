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İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 evi yıktı
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02 Nisan 2024 Salı 23:20:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 23:20:00

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 evi yıktı

Kaynak: AA

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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu El Halil'in güneyindeki Es-Samu beldesinde iki evi yıktı, bir Filistinli ile iki oğlunu gözaltına aldı.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun, Samu beldesine bağlı Hirbet el-Ades'te yıktığı evlerin Emel Hamed Ebu Avad ve Halef Abdulaziz Meharik'e ait olduğunu aktardı.

Kaynaklar, El Halil'in Yatta beldesinin doğusundaki Susiye köyünde de Filistinli Mahmud Halil ile oğulları Usame ve Halil'in İsrail güçlerince gözaltına alındığını söyledi.

İsrail askerlerinin bölge sakinlerini darbetmesi sonucu bir genç yüzünden yaralandı.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları, sık sık "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkıyor.

Etiketler : İsrail İşgal Filistin
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