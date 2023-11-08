İşgalci İsrail onlarca Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 2 gazetecinin de aralarında bulunduğu 65 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gece ve sabah erken saatlerde gözaltı operasyonları düzenlediği aktarıldı.

Bu operasyonlarda, 3'ü kadın 65 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi. Gözaltına alınanlar arasında 2 gazetecinin de bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 2 bin 280'e çıktığı kaydedildi.

