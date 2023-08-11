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11 Ağustos 2023 Cuma 15:46:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2023 Cuma 15:46:00

İşgalci İsrail mülteci kampına saldırdı

Kaynak: AA

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İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Tulkarm mülteci kampına yaptığı baskında açtığı ateş sonucu 1 Filistinli şehit oldu, 8 kişi yaralandı.

İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkarm mülteci kampına baskın gerçekleştirdi. Baskın sırasında Filistinliler ile İsrail askerleri arasında tansiyon yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin gerçek mermi kullandığı, 24 yaşındaki Mahmud Jarad'ın İsrail askerleri tarafından vurularak hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 8 Filistinlinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin mülteci kampındaki onlarca eve baskın düzenlediğini, Filistinli protestocularla İsrail askerleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını belirtti.

İsrail ordusu, İsrail'e yönelik saldırı düzenleyen veya planlayan Filistinlileri tutuklamak için Batı Şeria'nın dört bir yanındaki kasaba ve şehirlere baskınlar gerçekleştiriyor. Yılbaşından bu yana en az 220 Filistinli, İsrail işgal güçleri tarafından öldürüldü.

Etiketler : İsrail askerleri Batı Şeria Tulkarm mülteci
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