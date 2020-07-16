İşgal Çetesi Raid Salah'ın İtirazını Reddetti

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16 Temmuz 2020 Perşembe 15:34:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2020 Perşembe 15:39:00

İşgalci İsrail mahkemesi Raid Salah'ın hapis cezasına itirazı reddetti

Kaynak: AA

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Şeyh Salah'ın 28 aylık fiili hapis cezasına 16 Ağustos'ta başlamasına hükmedildi.

İsrail'deki Hayfa Merkezi Mahkemesi, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah hakkındaki hapis cezasına yapılan itirazı reddetti.

Mahkeme, savunma heyetinin hapis cezasına itirazını reddederek, Salah'ın 28 aylık fiili hapis cezasına 16 Ağustos'ta başlamasına hükmetti.

Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi, 10 Şubat'ta görülen duruşmada, Salah'ı yaptığı konuşmalar nedeniyle aralarında "terör örgütüne destek" iddiasının da bulunduğu 4 ayrı suçtan 28 ay hapse mahkûm etmişti.

Mahkeme, daha önceki 11 aylık tutukluluk sürecini göz önünde bulundurarak Şeyh Salah'ın 28 aylık fiili hapis cezasının 17 ayını cezaevinde geçirmesine ve 25 Mart'ta cezaevine teslim olmasına hükmetmişti.

Şu an için ev hapsinde tutulan Salah'ın birinci derece akrabaları dışında kimse ile görüşmesine izin verilmiyor.

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