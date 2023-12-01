İşgalci İsrail, Lübnan'dan gelen saldırıyı engelledi

Açıklamada, Lübnan'dan İsrail sınırlarına gönderilen "şüpheli hava hedefinin" savunma sistemince engellendiği ifade edildi.

Engellenen "şüpheli hava hedefinin" ne olduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail ile Hamas arasında varılan mutabakat kapsamında Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım'da "insani ara" verilmişti.

Söz konusu ara 7 gün sürmüş ve bu süreçte Lübnan-İsrail sınırında da önceki döneme oranla sessizlik hakim olmuş ve çatışma yaşanmamıştı.