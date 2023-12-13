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13 Aralık 2023 Çarşamba 13:19:00 - Güncelleme:13 Aralık 2023 Çarşamba 13:19:00

İşgalci İsrail Kemal Advan Hastanesini bastı... 5 Filistinli yaralı

Kaynak: AA

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İsrail askerleri baskın yaptığı Kemal Advan Hastanesi'nde 5 kişiyi yaraladı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin baskın düzenlediği Kemal Advan Hastanesi'nde 5 sağlık personeli ile hastayı ateşli silahla yaraladığını bildirdi.

Bakanlık, İsrail ordusunun dün baskın düzenlediği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde bulunan Kemal Advan Hastanesi'ndeki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin çok sayıda sağlık personeli, hasta, yaralı ve yerinden edilmiş kişiyi bir süre alıkoyduğu, daha sonra bunlardan bazılarını serbest bıraktığı belirtildi.

Serbest bırakılan sağlık personeli ve hastalardan 5'inin hastaneye dönerken ateşli silahla yaralandığı kaydedilen açıklamada, İsrail güçlerinin hala hastaneyi kuşatma altında tuttuğu, bina içinde hareket edilmesine izin vermediği aktarıldı.

İsrail güçlerinin, hastane içinde silah kullandığı, ateş açtığı, hastanedekilerin gıda, su ve elektriğe erişimine de izin vermediği vurgulandı.

Sağlık personelinin yoğun bakımdaki çocuklara gerekli tedaviyi sağlayamadığı, mama yapmak için dahi su bulunamadığı ifade edildi.

Açıklamada, hastanedeki çocuklar, yaralılar ve hastaların kurtarılması için Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası topluma "acilen harekete geçme" çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu, tanklarla kuşattığı Kemal Advan Hastanesi'ne dün baskın düzenlemişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, baskın yaptığı Kemal Advan Hastanesi'nin Müdürü Ahmed el-Kahlut ile 70'ten fazla sağlık personelini hastaneden çıkararak bilinmeyen bir yere götürdüğü duyurulmuştu.

İsrail ordusunun hastanede kalan sağlık personeli ile hastaların tek binada toplanıp kalan binaların boşaltılmasını istediği aktarılan açıklamada, hastanede 65 yaralı ile 12 çocuk hastanın olduğu, elektrik, su ve yiyeceğin ise bulunmadığı vurgulanmıştı.

Etiketler : israil gazze hastane baskın
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