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14 Aralık 2023 Perşembe 15:13:00 - Güncelleme:14 Aralık 2023 Perşembe 15:13:00

İşgalci İsrail kana doymuyor... Hastanenin boşaltılmasını istedi

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail ordusu, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nin 4 saat içinde boşaltılmasını istedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun baskın yaptığı Kemal Advan Hastanesi'nin boşaltılması için 4 saat süre verdiğini duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde bulunan ve İsrail ordusunun 12 Aralık'ta baskın düzenlediği Kemal Advan Hastanesi'ndeki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Berş, İsrail ordusunun, "Hamas'ın hastaneyi askeri amaçla kullandığı" iddiasıyla Kemal Advan Hastanesi'nin boşaltılması için 4 saat süre verdiğini aktardı.

Kemal Advan Hastanesi'ndeki duruma ilişkin Berş, "İsrail ordusu hastaları ve sağlık personelini hastanede tek bir yerde topladı ve hareket eden herkesi hedef aldı. Hamas'ın burayı askeri amaçla kullandığı iddiasıyla bir mektup göndererek boşaltmakla tehdit etti." ifadelerini kullandı.

Berş, İsrail'in gece saatlerinde Cibaliya Şehitleri Kliniği'ni bombaladığını hatırlatarak, klinik müdürünü alıkoyduğunu ve kliniğin zor şartlar altında yeniden faaliyete geçirildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Berş, "İşgalci İsrail çıldırmış durumda ve yıkıcı bir şekilde bombardımana devam ediyor. Dün 2 sağlık çalışanını öldürdü." ifadesini kullandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin sağlık personeline yaralıları tedavi etmesi için izin vermediğini ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İsrail güçlerinin, yaralıları hastanenin 2. katında toplamaya zorladığı bildirilen açıklamada, askerlerin yaralıları su, yiyecek ve elektrikten mahrum bıraktığı ve katlar arasında dolaşıma da müsaade etmediği kaydedilmişti

Açıklamada, İsrail'in yoğun bakım ünitesindeki 12 çocuğa süt verilmesini engellediği belirtilirken, "elektriğin kesilmesi ve yaşam destek ünitelerinin durdurulması nedeniyle çocukların hayatını kaybedebileceği" uyarısı yapılmıştı.

Etiketler : israil gazze hastane
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