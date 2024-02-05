İşgalci İsrail Gazze'ye gitmeyi bekleyen yardım konvoyunu vurdu
Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü Thomas White, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine gitmeyi bekleyen yardım konvoyunu vurduğunu belirtti.
UNRWA Gazze Direktörü White, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de bu sabah Gazze'nin kuzeyine götürülmeyi bekleyen bir gıda konvoyu İsrail donanması ateşiyle vuruldu." ifadelerini kullandı.
White, İsrail'in gıda konvoyuna saldırısında kimsenin yaralanmadığını açıkladı.
"ATEŞ ALTINDA İNSANİ YARDIM ULAŞTIRAMAYIZ"
White'ın açıklamasını paylaşan UNRWA ise "Ateş altında insani yardım ulaştıramayız." ifadelerine yer vererek, Gazze'nin kuzeyi dahil olmak üzere her yerde kalıcı ve güvenli şekilde insani erişime acilen ihtiyaç olduğunu vurguladı.
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon kişi yerinden olurken, İsrail'in çıkardığı zorluklar ve engellemeler dolayısıyla bölgeye insani yardımlar da yeteri kadar ulaştırılamıyor.
Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğütmeye başladıkları bildiriliyor.
- Gazze'de can kaybı 27 bin 478'e yükseldi
- İşgalci İsrail Gazze'ye gitmeyi bekleyen yardım konvoyunu vurdu
- Brüksel'de gazeteciler, Gazze'de meslektaşlarının öldürülmesini protesto etti
- Yahudi işgalciler ocak ayında Mescid-i Aksa'ya 22 baskın düzenledi
- Kazakistan'da hükümet istifa etti
- Azerbaycan, cumhurbaşkanı seçimine hazırlanıyor