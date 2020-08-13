İşgalci İsrail Gazze'de bir okulu havadan vurdu
Kaynak: AA
İşgalci İsrail, abluka altındaki Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. Saldırıda BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) ait bir okulun hedef alındığı açıklandı.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Buzum, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail füzelerinin hedefi olan okulun boşaltıldığını, patlayıcı imha ekibinin füzenin kalıntılarını ve yol açtığı tehlikeyi ortadan kaldırmak için çalışmalarına başladığını ifade etti.
Görgü tanıkları ve güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail uçakları, Gazze kentinin batısındaki Eş-Şatı Mülteci Kampında bulunan UNRWA'ya ait bir okulu hedef aldı.
Atılan füzenin patlamadığı ancak okulda hasar meydana geldiği belirtilirken, olay anında okulun boş olması nedeniyle can kaybı ve yaralanma olmadığı ifade edildi.
UNRWA yetkililerinin okuldaki faaliyetleri askıya aldığı aktarıldı.
İsrail savaş uçakları, gece yarısından sonra da Gazze'de çeşitli bölgelere hava saldırısı düzenlemişti.
- KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Doğu Akdeniz'de Türkiye ve biz, hakkımızı arıyoruz hakkımızı da yedirtmeyiz
- İşgalci İsrail Gazze'de bir okulu havadan vurdu
- Koronavirüs kabusu devam ediyor! Dünya geneli vaka sayısı 20 milyon 812 bini aştı
- Rus jetlerinden Karadeniz'de ABD uçaklarına önleme!
- Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun Yardımcısı Rodriguez koronavirüse yakalandı
- Türkiye Savunma sanayisinde büyükler arasına girdi!