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16 Temmuz 2023 Pazar 20:12:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2023 Pazar 20:12:00

İşgalci İsrail, Beytüllahim kentinde düzenlediği baskında 5 Filistinliyi yaraladı

Kaynak: AA

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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine düzenlediği baskında, 3 kişiyi gözaltına aldı, 5 Filistinliyi yaraladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Ribat Camisi'ni kuşatarak, 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada, baskın sırasında çıkan olaylarda 3'ü gerçek mermi ile olmak üzere 5 kişinin yaralandığını duyurdu.

Filistin Kızılayının açıklamasında ise olaylarda 35 kişinin atılan gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Beytüllahim'de Yahudi yerleşimcileri hedef alan silahlı saldırının zanlısı 3 kişinin gözaltına alındığı ve olayda kullanıldığı düşünülen bir araca el konulduğu aktarıldı.

Ordu bugün, Beytüllahim kentindeki Taku kontrol noktası yakınında 3 Yahudi yerleşimcinin araçlarına açılan ateş sonucu yaralandığını, bölgeye tüm giriş-çıkışların kapatılarak geniş çaplı arama başlatıldığını açıklamıştı.

Etiketler : Beytüllahim baskını İsrail güçleri Filistinli yaralılar Filistin
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