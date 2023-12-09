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09 Aralık 2023 Cumartesi 20:59:00 - Güncelleme:09 Aralık 2023 Cumartesi 20:59:00

İşgalci İsrail, Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu daha katletti

Kaynak: AA

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İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da düzenledikleri baskında, Filistinli bir çocuğu öldürdü.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentine bağlı Azzun beldesine baskın düzenledi.

İsrail güçlerinin baskın sırasında gerçek mermiyle ateş açtığı 17 yaşındaki Mahmud Basil Ebu Huneyye ağır yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Azzun beldesinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Ebu Huneyye'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 275'e yükseldi.

Etiketler : Filistinli çocuk ölümü İsrail baskını Batı Şeria işgal
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