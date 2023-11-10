10 Kasım 2023 Cuma 17:17:00 - Güncelleme:10 Kasım 2023 Cuma 17:17:00
İşgalci İsrail askeri Gazze'nin güneyine giden sivillere saldırdı
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: İsrail'in Gazze'nin güneyine giden yerinden edilmiş sivilleri hedef alması sonucu ölenler ve yaralananlar var.
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: İsrail'in Gazze'nin güneyine giden yerinden edilmiş sivilleri hedef alması sonucu ölenler ve yaralananlar var.
Detaylar geliyor...
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