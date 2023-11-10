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İşgalci İsrail askeri Gazze'nin güneyine giden sivillere saldırdı
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10 Kasım 2023 Cuma 17:17:00 - Güncelleme:10 Kasım 2023 Cuma 17:17:00

İşgalci İsrail askeri Gazze'nin güneyine giden sivillere saldırdı

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Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: İsrail'in Gazze'nin güneyine giden yerinden edilmiş sivilleri hedef alması sonucu ölenler ve yaralananlar var.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: İsrail'in Gazze'nin güneyine giden yerinden edilmiş sivilleri hedef alması sonucu ölenler ve yaralananlar var.

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Etiketler : Gazze sivil israil saldırı
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