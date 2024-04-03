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03 Nisan 2024 Çarşamba 10:53:00 - Güncelleme:03 Nisan 2024 Çarşamba 10:53:00

İşgalci İsrail 6 ayda 176 BM çalışanı öldürüldü

Kaynak: AA

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İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 176 BM çalışanı öldürüldü.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun yaklaşık 6 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 176 çalışanının öldürüldüğünü duyurdu.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) Gazze'deki duruma ilişkin açıklama yapıldı.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 176 UNRWA çalışanının yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, UNRWA'nın Gazze'nin kuzeyine gıda ve diğer temel ihtiyaçlar ulaştırmasına yönelik İsrail engelinin devam ettiği aktarıldı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) aktardığına göre, İsrail, 1 Mart'tan bu yana Gazze'nin kuzeyine yapılması planlanan insani yardım misyonlarının yüzde 30'unu reddetti.

Etiketler : birleşmiş milletler israil gazze
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