VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Libya'da silahlı saldırı: 10 ölü
Putin'in sözleri Rus medyasında geniş yankı buldu
Saunada ortaya çıkan çıplak gerçekler... Yeni fragman cinayeti mi işaret ediyor
Taş Kağıt Makas'ın yayın günü böyle açıklandı!
İşgalci İsrail'den Gazze'de katliam!
Kelime-i Tevhid bayrağını taşıyan vatandaşa saldıran provokatör için istenen ceza belli oldu
19 Şubat 2024 Pazartesi 10:07:00 - Güncelleme:19 Şubat 2024 Pazartesi 10:07:00

İşgalci İsrail 574 askerini kaybetti

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail ordusu Gazze'de bir askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu. Buna göre 7 Ekim'den bu yana 236'sı Gazze'deki çatışmalarda olmak üzere 574 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail ordusu, saldırı ve işgalini sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülen bir askerinin daha ismini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Paraşütçüler Tugayı 202. Tabur'da görev yapan Simon Shlomov'un (20) Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda öldürüldüğü belirtildi.

Buna göre 7 Ekim'den bu yana 236'sı Gazze'deki çatışmalarda olmak üzere 574 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 28 bin 985 Filistinli öldürüldü, 68 bin 883 Filistinli de yaralandı.

Etiketler : israil asker gazze
50'nci yıla özel albüm

50'nci yıla özel albüm
Zirve yolunda

Zirve yolunda
Moskova'da yoğun ilgi

Moskova'da yoğun ilgi
Cansu Tosun zayıflık sırrını açıkladı

Cansu Tosun zayıflık sırrını açıkladı
Yeni anne Yasemin anlattı: Bebeğimizin ameliyat olacağını biliyorduk

Yeni anne Yasemin anlattı: Bebeğimizin ameliyat olacağını biliyorduk
Kar tatilinde

Kar tatilinde
Gazilerden özür dilediler

Gazilerden özür dilediler
Sevgililere hediye!

Sevgililere hediye!
5 yıl sonra yeniden

5 yıl sonra yeniden

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX