İşgalci İsrail 574 askerini kaybetti

İsrail ordusu, saldırı ve işgalini sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülen bir askerinin daha ismini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Paraşütçüler Tugayı 202. Tabur'da görev yapan Simon Shlomov'un (20) Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda öldürüldüğü belirtildi.

Buna göre 7 Ekim'den bu yana 236'sı Gazze'deki çatışmalarda olmak üzere 574 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 28 bin 985 Filistinli öldürüldü, 68 bin 883 Filistinli de yaralandı.

