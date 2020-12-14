Paşinyan'ın korktuğu başına geldi

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14 Aralık 2020 Pazartesi 10:33:00 - Güncelleme:14 Aralık 2020 Pazartesi 10:33:00

İşgalci Ermenistan'ın korktuğu başına geldi: Saldırılar uydu görüntüleri ile belgelendi

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Azerbaycan tarafından yenilgiye uğratılarak Dağlık Karabağ'dan çekilmeyi kabul etmek zorunda kalan işgalci Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılar da uydu görüntüleri ile belgelendi. İnsan Hakları İzleme Örgütü bölgede yaptığı çalışmalara ilişkin ilk raporunu paylaştı.

Azerbaycan tarafından yenilgiye uğratılarak Dağlık Karabağ'dan çekilmeyi kabul etmek zorunda kalan işgalci Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılar da uydu görüntüleri ile belgelendi. İnsan Hakları İzleme Örgütü bölgede yaptığı çalışmalara ilişkin ilk raporunu paylaştı.

Yeni Şafak'ın haberine göre İnsan Hakları İzleme Örgütü, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Ağdam, Barda, Fizuli, Gence, Goranboy, Naftalan ve Tatar'daki şehir, kasaba ve köylere yaptığı saldırıları araştırdı.

11 SALDIRI BELGELENDİ

Kasım ayında Azerbaycan'da saha araştırması yapan İnsan Hakları İzleme Örgütü, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin balistik füzeler, güdümsüz topçu füzeleri ve büyük kalibreli top mermileri ile yerleşim yerlerini vurduğuna ilişkin 11 saldırıyı belgeledi.

ASKERİ ALANLAR DEĞİL SİVİLLER HEDEF ALINDI

Yapılan incelemelerde söz konusu saldırıların en az dördünde Ermenistan silahlı kuvvetleri tarafından atılan bombaların açık askeri hedeflerin bulunmadığı alanlarda sivil yerleşim yerlerini vurduğu ve bu alanlarda çok sayıda sivilin şehit olduğu belirtildi.

53 SAVAŞ TANIĞI İLE GÖRÜŞÜLDÜ

İnsan Hakları İzleme Örgütü hazırladığı raporda saldırıların 53 tanığı ile kişisel görüşmelere ve 12 telefon görüşmesine de yer verdi. HRW ayrıca 17 saldırının 10'unun uydu görüntülerine, sosyal medyada yayınlanan fotoğraf ve videolarına da baktı. Bu materyaller, saldırıların zamanını ve tarihini ve yıkımın boyutunu doğruladı. Diğer saldırılar ise ilerideki raporlarda detaylandırılacak.

TARAFSIZ ŞEKİLDE ARAŞTIRILMALI

İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya direktörü Hugh Williamson, "Ermeni birlikleri şehirlerde ve köylerde defalarca güdümlü ve güdümsüz füzeler ve ağır toplar kullandılar. Altı haftalık savaş sırasında tekrarlanan bu saldırılar, sivillerin yaşamlarını ve evlerini yasadışı bir şekilde yok etti. Bu saldırılar tarafsız bir şekilde araştırılmalıdır.' dedi.

Etiketler : ermenistan paşinyan ermeni saldırıları
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