İşgalci Ermenistan'dan terör örgütü PKK taktiği! Mevzilere cansız mankenler yerleştirdiler
Kaynak: DHA
Cephede ağır kayıplar veren işgalci Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın envanterine kattığı Türk SİHA'ları için çareyi terör örgütü PKK'nın taktiğinde buldu. Ermeni güçleri hedef şaşırtmak için mevzilere cansız mankenler yerleştirmeye başladı.
DHA'da yer alan haberde Azerbaycan ordusu, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürüyor. Azerbaycan ordusunun envanterine kattığı Türk SİHA'ları karşısında çaresiz kalan Ermenistan ordusu, terör örgütü PKK taktiğine başladı. Ermeni güçleri, hedef şaşırtmak için mevzilere cansız mankenler yerleştirmeye başladı.
MEVZİLERE CANSIZ MANKEN YERLEŞTİRİYORLAR
Cephede ağır kayıplar veren ve mevzilerden kaçan Ermenistan’ın asker bulmakta zorlandığı gözler önüne serildi. Ermeni güçleri SİHA'ları şaşırtabilmek çareyi mevzilere cansız mankenler yerleştirmekte buldu. Ermenistan ordusunun taktiği terör örgütü PKK’nın taktiğini akıllara getirdi.
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