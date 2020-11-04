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04 Kasım 2020 Çarşamba 07:49:00 - Güncelleme:04 Kasım 2020 Çarşamba 07:49:00

İşgalci Ermenistan'a bir darbe daha! Azerbaycan son bilançoyu açıkladı

Kaynak: AA

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Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeye devam ederken çok sayıda Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Terter, Ağdam, Hocavend, Zengilan ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Son 24 saatte cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı, 3 D-30 obüsü, 1 Zastava M-55 uçaksavarı, 1 taktik İHA ve 3 kamyonun imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Cephenin Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

Etiketler : Azerbaycan ordusu Terter Ağdam Hocavend Zengilan ve Gubadlı
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