İşgalci Ermenistan'a ait 2 savaş uçağı düşürüldü
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki iki Su-25 uçağının düşürüldüğünü duyurdu.
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdüğü bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 13.18 ve 13.20 civarında cephenin Gubadlı istikametinde Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağının Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, iki uçağın da Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği kaydedildi.