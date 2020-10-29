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29 Ekim 2020 Perşembe 13:20:00 - Güncelleme:29 Ekim 2020 Perşembe 13:44:00

İşgalci Ermenistan'a ait 2 savaş uçağı düşürüldü

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki iki Su-25 uçağının düşürüldüğünü duyurdu.

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 13.18 ve 13.20 civarında cephenin Gubadlı istikametinde Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağının Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, iki uçağın da Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği kaydedildi. 

Etiketler : Su-25 ermenistan azerbaycan
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