İşgal ve vahşette 37. gün: Filistinliler abluka altında zulme karşı direniyor

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar 37. gününde de artarak devam ediyor. . İsrail hücumbotları da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki kıyı hattına onlarca top mermisi ateşledi. İsrail ordusu, Gazze'nin Refah kentine topçu bombardımanıyla eş zamanlı olarak aydınlatma bombaları attı.

El-Aksa televizyonunun Telegram kanalından yayımlanan habere göre, İsrail savaş uçakları Gazze kent merkezinde Filistinli "Nehhale" ailesine ait evi bombaladı, saldırı nedeniyle ölü ve yaralılar olduğu aktarıldı. İsrail savaş uçakları Cibaliye'de "Beraş", Sahabe Caddesi'nde de "Nehhale" ailesine ait evleri vurdu. Gazze'nin Nasr Mahallesi'nde yerinden edilmiş kişilerin barındığı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) genel merkezinin bombalandığı, ölü ve yaralılar olduğu aktarıldı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İşgalci İsrail'in 37 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı 11 bin 180'e yükseldi.

Gazze'deki hükümet: İsrail ordusu, Şifa Hastanesi yerleşkesinde yoğun bakım ünitesi, ameliyathane binası ve doğumhaneyi hedef aldı.

20:26 Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinde İsrail ile yaşanan çatışmalarda 1 mensubunun öldüğünü duyurdu.

19:28 Netanyahu, Filistin yönetiminin Gazze'yi geçmişte "askerden arındırma" ve "radikallikten arındırma" konularında başarısız olduğunu söyleyerek, savaş sonrası Gazze'de "yeniden yapılandırılmış bir sivil otoritenin" devreye sokulacağını söyledi. 19:17 Gazze Hastaneler Genel Müdürü Muhammed Zakut, İsrail ordusu tarafından etrafı sarılan Şifa Hastanesi'nin çevresinde hareket eden her şeyin hedef alındığını, ambulansların dahi hareket edemediğini belirtti. 18:55 İsrail ordusunun, aralıksız saldırdığı Gazze Şeridi'nde hastaneleri kuşatma altında tuttuğu belirtildi. İsrail ordusunun, aralıksız saldırdığı Gazze Şeridi'nde hastaneleri kuşatma altında tuttuğu belirtildi.

Lübnan'daki İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail'in Hayfa kenti ve iki yerleşim birimine yönelik roketli saldırıyı üstlendi.

18:28 İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki bölgelerine son bir saatte 15 roket fırlatıldığını, havan topu ile düzenlenen saldırılar sonucu 7 askerin yaralandığını duyurdu.

18:24 BM kuruluşlarının ortak açıklaması: Gazze'de hastanelere yönelik devam eden saldırıların sonlandırılması için acil uluslararası eylem çağrısında bulunuyoruz.

18:02 Filistinli sağlık çalışanları işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenledikleri gösteride, Gazze'deki hastanelere saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

18:00 İsrail ordusunun Şifa Hastanesinden bebeklerin güvenli şekilde nakledilmesine yardım edeceklerine ve hastanenin abluka altında olmadığına ilişkin söylemlerine rağmen, oradaki doktorlar bombardımanın sürdüğünü ve hastaneden çıkma teşebbüsünde bulunanların bile öldürüldüğünü söylüyor.

17:02 İsrail ordusu, Lübnan topraklarından düzenlenen saldırılara karşılık savaş uçaklarıyla Hizbullah'a ait "hedefleri" vurduğunu duyurdu.

16:26 Filistin hükümeti, İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yakıt sıkıntısı nedeniyle 16 Kasım Perşembe günü itibarıyla iletişim hizmetlerinin duracağını bildirdi. Bakanlık, "Devam eden savaşta iletişim hatlarının yüzde 65'i zarar gördü. Geriye kalan hatlar üzerinden şu ana kadar iletişim hizmeti sağlanıyor ancak bu da perşembe günü itibarıyla duracak." açıklamasında bulundu.

15:52 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesini ikinci kez hedef aldı.

15:17 Kızılhaç: Kudüs Hastanesi'nin hizmet dışı kalmasının Gazze'deki insanlar için yıkıcı sonuçları olacak

14:48 Gazze Şeridi'ndeki Hastaneler Genel Müdürlüğü: Şifa Hastanesi'ndeki felaket durumu nedeniyle 36'sı çocuk 650 hasta ve yaralının hayatı tehlikede

13:16 İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 13 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

13:13 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında iki çocuğun olduğu 40 Filistinliyi gözaltına aldı.

12:48 ABD'de Cumhuriyetçi başkan aday adayı olan Florida Valisi Ron DeSantis, Filistin'e destek veren grupların üniversite kampüslerinden çıkarılmasının ifade özgürlüğünün ihlali olmadığını savundu.

12:48 İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 7 Ekim'de yaşananlardan dolayı Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hata yaptığını ve yapmaya devam ettiğini belirterek "Gazze'de Hamas liderlerine suikast düzenlenmesini talep ettiği için dışlandığını" söyledi.

12:41 İsrail'deki işgal karşıtı Yahudiler, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki topyekün ablukasını ve saldırılarını sonlandırarak ateşkes ilan edilmesini isterken, yaşanan sorunun esas kaynağının İsrail'in Filistin'deki işgali olduğuna dikkati çekiyorlar.

12:22 İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başından beri İsrail'e destek veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Gazze için ateşkes çağrısını saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 11 bini aşkın kişinin öldürülmesinin ardından yapması, muhalefetten ve halktan tepki aldı.

12:07 Katar, İsrail'in Gazze Şeridi'ni bombalamaya devam etmesinin İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin çabaları zorlaştırdığını belirtti.

12:02 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı: BM'nin Gazze'deki yerleşkesinin bombalanması sonucu birçok ölü ve yaralı var. Bu çatışmada sivillerin ölümü ve yaralanması kabul edilemez

12:01 Suudi Arabistan, İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne 35 ton insani yardım gönderdiğini duyurdu.

11:51 Gazze'deki hükümet, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısının 11 bin 100'ü aştığını, bu kişilerin 8 binden fazlasının çocuk ve kadın olduğunu bildirdi.

11:22 İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, "Hamas yok edilmeli dediğimizde, şarkı söyleyen, destekleyen, şeker dağıtan herkes Hamas ve hepsi yok edilmeli." dedi.

11:18 Burdur'da yaşayan iki çocuk babası 41 yaşındaki özel güvenlik görevlisi İbrahim Yılmaz, 7 yılda para biriktirip satın aldığı otomobilini Gazze'deki Filistinlilere yardım için bağışladı.

10:34 İsrail Tarım Bakanı Avi Dichter, 37 gündür yoğun bombardıman altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin kuzeyden güneye doğru sürülmesini İsrail'in kurulabilmesi için 1948'de Filistinlilerin vatanlarından sürüldüğü Nekbe'ye benzeterek "2023 Gazze Nekbe'si" ifadesini kullandı.

10:17 Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, İsrail güçlerinin saldırıları sonucu hizmet dışı kalan Şifa Hastanesinde kuvözdeki bebeklerin ölmesinden endişe duyduğunu bildirdi.

09:39 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'da düzenlenen "Filistin için dua" programına iştirak etti.

08:55 İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Filistinli Subeih ailesinin evini hedef aldı. Saldırıda sonrası çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

04:53 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün, Gazze'de Şifa Hastanesi'ndeki merkezleriyle irtibatının kesildiğini bildirdi.

04:29 Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Mehdi Çocuk Doğum Hastanesi'ne İsrail saldırıları sonucu iki doktorun hayatını kaybettiği belirtildi.

03:10 Ürdün silahlı kuvvetlerinin Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi'ne paraşütle acil tıbbi malzeme ulaştırdığı bildirildi.

03:05 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenledikleri bir operasyonda iki İsrail askerini öldürdüğünü duyurdu.

02:43 İsrail ile Filistinliler arasında esir takasını ve Gazze'deki çatışmalara insani ara verilmesini içeren bir anlaşmaya varılması için ABD ile Katar'ın arabuluculuğunda yoğun görüşmelerin yürütüldüğü iddia edildi.

02:06 Londra Metropolitan Polisi, kentte yapılan Filistin'le dayanışma yürüyüşü ve aşırı sağcıların katıldığı Ateşkes Günü törenleri kapsamında toplamda 126 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

01:42 İsrail'in Hayfa kentinde yaklaşık bin kadar gösterici, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu protesto için bir araya geldi.

01:18 Fransa'nın Lyon kentinde aşırı sağcı grup ellerinde sopalarla Filistin temalı konferansı basarak 3 kişiyi hafif yaraladı.

01:14 İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin kentine düzenlediği baskında yaralanan 1 Filistinlinin öldüğü bildirildi.

01:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Moritanya, Nijerya ve Suriye cumhurbaşkanları, Malezya ve Lübnan başbakanları ile Filistin'deki son durumun yanı sıra ikili ilişkileri görüştü.

01:07 Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrinde binlerce kişi Filistin halkıyla dayanışma ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınamak için gösteri düzenledi.

00:44 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de yürüttükleri saldırıların sonunda Hamas'ın ardından Filistin Yönetimi'nin de Gazze'yi yönetmesine karşı olduğunu söyledi.

00:34 Binlerce İsrailli, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'de esir alınanların yakınlarına destek olmak için ülke genelinde gösteriler düzenledi.

00:17 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor. İsrail ordusu, "İsrailli esirler ve Hamas ilgili bilgi verin" çağrısıyla Gazze'ye havadan ilan attı. Han Yunus'taki Filistinliler, atılan ilanları okudu.

00:12 Filistin Kızılayı, 53 yardım tırının daha Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne girdiğini duyurdu.

00:04 İsrail ordusunun Gazze'ye karşı saldırıları sırasında askeri kayıplarını gizlediğine dair iddiaların ortasında İsrail'in Kanal 12 televizyonu muhabiri, ordunun sansürü nedeniyle hastaneye kaldırılan İsrailli askerlerin sayısı ve durumu hakkında bilgi veremeyeceğini söyledi.