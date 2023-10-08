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08 Ekim 2023 Pazar 21:11:00 - Güncelleme:08 Ekim 2023 Pazar 21:11:00

İşgal atındaki Gazze'den İsrail'e destek verenlere tepki: Suç işlemeye teşvik ediyorlar

Kaynak: AA

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İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile görüşen Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, görüşme sonrası yaptığı açıklamada İsrail'e destek veren ülkelere tepki gösterdi. İsrail'in arkasındaki uluslararası desteğin onu daha fazla suç işlemeye teşvik ettiğini söyleyen Iştiyye, 'Yaşananların tüm sorumluluğu, nefret, şiddet ve kışkırtıcı bir atmosfer oluşturan ve uluslararası hukuku ihlal eden İsrail'e ait' dedi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in arkasındaki uluslararası desteğin onu daha fazla suç işlemeye teşvik ettiğini söyledi.

Filistin Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Filistin Başbakanı Iştiyye'nin, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile Filistin ve İsrail'deki son gelişmeler hakkında telefonda görüştüğü kaydedildi.

İsrail'in arkasındaki uluslararası desteğin onu daha fazla "suç işlemeye" teşvik ettiğini belirten Iştiyye, "yaşananların tüm sorumluluğunun, nefret, şiddet ve kışkırtıcı bir atmosfer oluşturan ve uluslararası hukuku ihlal eden İsrail'e ait" olduğunu vurguladı.

Iştiyye, Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik ablukanın devam etmesi, şehir, kasaba, köy ve kamplara saldırılması, kutsal mekanların çiğnenmesi, ibadet eden Müslüman ve Hıristiyanlara yönelik saldırıların devam etmesi sonucu doğabilecek sorunlar konusunda defaatle uyarıda bulunduklarını belirtti.

Iştiyye, uluslararası topluma, Gazze saldırılarının durdurulması ve Filistin halkının haklarının verilmesi için yeni bir siyasi yol haritası belirlenmesi çağrısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 370 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 200 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 600 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 2 bini aştığı duyurulmuştu.

Etiketler : filistin israil Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye
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