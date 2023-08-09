İşgal altındaki Batı Şeria'da 13 Filistinli gözaltına alındı

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin bugün sabah saatlerinden itibaren Batı Şeria'da en az 13 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasında Eriha'daki Akabe Cebr Mülteci Kampından 5 kişinin de bulunduğu kaydedilen açıklamada, söz konusu 5 kişiden 3'ünün serbest bırakıldığı, Filistinli Muhammed Remzi Bilhan ve İhab İsam Bilhan'ın ise halen gözaltında tutulduğu ifade edildi.

Yerel kaynaklar ise Muhammed Remzi Bilhan'ın "İsrail güçleri tarafından arandığını ve yaklaşık bir buçuk yıldır takip edildiğini" aktardı.

Görgü tanıkları, İsrail özel güçlerinin Eriha'daki Akabe Cebr Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek, içeride birkaç kişinin bulunduğu bir erkek kuaförüne zorla girdiğini ve 5 kişiyi gözaltına aldıklarını, bunlardan 3'ünü daha sonra serbest bıraktıklarını kaydetti.

Bu arada kamptaki Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandığı, İsrail askerlerinin plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığı ifade edildi.