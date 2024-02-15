İrlanda'dan UNRWA'ya 20 milyon avroluk destek

İsrail'in iddiaları nedeniyle birçok ülkenin finansal desteğini kesmesinin ardından bağışçı ülkeleri ziyaret eden UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İrlanda temasları kapsamında Bakan Martin ile başkent Dublin'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Martin, UNRWA'nın İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de sivillere yardım sağlama çabalarının "belkemiği olduğunu" belirterek UNRWA'yı desteklemek için ülkesinin 20 milyon avroluk finansal destekte bulunacağını açıkladı.

"İSRAİL, UNRWA'YA KARŞI DEZENFORMASYON KAMPANYASI BAŞLATTI"

Martin, UNRWA'nın saldırılar nedeniyle yerinden edilen 1,9 milyon sivil için çalışmaya devam edebilmesi için tüm Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin "acilen" desteğine ihtiyacı olduğunu belirterek "UNRWA'nın Gazze'deki çalışmalarının yerini hiçbir şey tutamaz. Aksini iddia edenler gerçeği söylememekte ve bu iddialar çaresiz insanların hayatlarını daha da riske atmaktadır." dedi.

Martin, UNRWA'nın Filistinli mültecilere yardım sağlamakla görevlendirilmesi için Aralık 2022'de BM üyesi 157 ülkenin lehte, İsrail'in ise aleyhte oy kullandığını hatırlatarak "Sadece ve sadece tek bir devlet bu yetkiye karşı oy kullandı. Uluslararası toplumun iradesi açıktır. UNRWA'nın, yerine getirilmesi gereken hayati ve hayat kurtarıcı bir görevi var. Bir ülkenin bunu baltalamasına izin verilemez ve verilmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) soykırımla yargılanan İsrail'e karşı aldığı ihtiyati tedbir kararları arasında ihtiyaç duyulan temel hizmetler ve insani yardımların sağlanması bulunduğuna işaret eden Martin, "İsrail bunun yerine UNRWA'ya karşı dezenformasyon kampanyası başlattı. Gazze'deki sivillere yeterli yardım hala ulaşmıyor. Bu, kabul edilemez bir durum." eleştirisinde bulundu.

Martin, UNRWA'nın bağışçısı olan ülkelere yardımlarına devam etme ve desteği artırma çağrısı yaparak "Böylesine tehlikeli bir dönemde UNRWA'nın çökmesine izin vermek düşünülemez." diye konuştu.

"UNRWA'YI DESTEKLEYEN ÜLKELERLE KOALİSYON OLUŞTURMA" PLANI

İrlanda kamu yayın kuruluşu RTE'ye açıklamalarda bulunan Lazzarini, UNRWA'nın "varoluşsal bir tehdit altında olduğunu" belirterek yapılan görüşmelerde ajansı destekleyen ülkelerle bir koalisyon oluşturma ihtimalinin konuşulduğunu kaydetti.

Lazzarini, Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna, UNRWA'ya finansal desteği sürdürme çağrısında bulunarak bunun gerçekleşmesi halinde diğer Avrupa ülkelerinin de kararı takip edeceği konusunda "iyimser olduğunu" ifade etti.

⁠İsrail'in, Refah bölgesine saldırması halinde UNRWA'nın buradaki faaliyetlerine devam edemeyeceğini aktaran Lazzarini, "Siviller nerede olurlarsa olsunlar yardım etmeye çalışıyoruz ancak bölgedeki askeri varlık, olması gerektiği şekilde faaliyet göstermemizi giderek daha fazla engelliyor." dedi.

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, dün, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e mektup göndererek İsrail'e AB pazarında birçok imtiyaz tanıyan ticari anlaşmanın, insan hakları ve demokratik ilkelere ilişkin yükümlülüklerin ihlal edilip edilmediğinin tespiti için "acilen gözden geçirilmesini" talep etmişti.

UNRWA'NIN İŞLEVİ VE İSRAİL'İN İDDİALARI

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor. Filistinlilerin yaralarını 74 yıldır sarmaya çalışan UNRWA'nın tesisleri bu süreçte İsrail tarafından defalarca vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin, UNRWA personelinin 7 Ekim 2023 saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya, UNRWA'ya yönelik finansal desteklerini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Belçika, Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.