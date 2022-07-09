Wilders'dan skandal paylaşım

Irkçı lider Wilders'dan skandal Kurban Bayramı paylaşımı
İslam dinine yönelik nefret söylemleri sebebiyle uzun süredir tepkilerin merkezinde bulunan Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders, bugün başlayan Kurban Bayramı ile ilgili de skandal bir paylaşımda bulundu. Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif'e yaptığı çağrı sonrasında Twitter hesabı bir süreliğine kapatılan Wilders, aldığı ölüm tehditlerine rağmen bugün attığı tweet'te "Mide bulandırıcı İslam geleneğini yasaklayın" dedi.
Nisan ayında İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik sözleri nedeniyle Twitter hesabı askıya alınan Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders yine rahat durmadı.
ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDI
Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif'e yönelik "Biz her zaman Müslümanlığa karşı özgürlüğü seçiyoruz ve asla kazanamayacaksınız" çağrısı sonrasında ölüm tehditleri alan ve Twitter hesabı askıya alınan Wilders, bazı mesajlarını silince hesabına yeniden kavuştu ancak skandal paylaşımlarına devam ediyor.
KURBAN BAYRAMI İLE İLGİLİ SKANDAL PAYLAŞIM
Twitter'da 1 milyon takipçisi bulunan İslam düşmanı ırkçı Wilders, bugün başlayan Kurban Bayramı ile ilgili de büyük tepki çeken bir paylaşım yaptı.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR
Kurban kesim anına ilişkin bir fotoğrafı paylaşan Geert Wilders, attığı tweet'te "Mide bulandırıcı İslam geleneğini yasaklayın" ifadesini kullandı. Wilders'ın paylaşımına sosyal medya üzerinden çok sayıda tepki yorumu geldi.
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