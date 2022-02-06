VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya'da günlük vaka sayısı 180 bini aştı
İranlı yetkili, Japonya'dan sonra ''en yaşlı nüfusa ülkesinin sahip olduğunu'' söyledi
Otomotiv endüstrisi ocakta 2,2 milyar dolarlık ihracat yaptı
AK Parti Gençlik Kolları Marmara Bölge Kampı sona erdi
AK Parti Grup Başkan Vekili Ünal: Dışarıda iktidar arayanlarla savaşmaya devam edeceğiz
İsrail için en büyük tehdidi açıkladı
Gök Vatan'a damga vuracaklar
"Gizli rekabet ortaya çıktı"
Başkan Erdoğan'dan sağlık durumu hakkında yeni açıklama
Yunanistan'ı Türkiye korkusu sardı
Başakşehir'de 2 İETT otobüsü çarpıştı
"Tarihe geçecek" projede sona yaklaşıldı!
Bakan Bozdağ'dan Başkan Erdoğan'a beddua edenlere sert tepki
Başkanı Bahçeli'den Avrupa Konseyi'nin Kavala kararına tepki
Elon Musk Türkiye'yi seçti
Toprak sahadan spor salonuna!
Atlı kızaklar araçları geride bıraktı
Talimatı terörist elebaşı verdi! YPG/PKK, Suriye'de 2 muhalif gazeteciyi kaçırdı
Eren Kış-20 operasyonu başlatıldı!
13 yıl sonra bir ilk!
Kovid'e tekli takviyesi
Senaryo okuyor
Alkışlı sahne
Yaza hızlı girecek
06 Şubat 2022 Pazar 15:25:00 - Güncelleme:06 Şubat 2022 Pazar 15:25:00

İranlı yetkili, Japonya'dan sonra ''en yaşlı nüfusa ülkesinin sahip olduğunu'' söyledi

Kaynak: AA

ABONE OL

İran'ın ülkedeki yaşlı nüfus bakımından Japonya'dan sonra ikinci sırada yer aldığı belirtildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan İran Adalet Bakanı İnsan Hakları ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Yardımcısı Mahmud Abbasi, ülkedeki yaşlı nüfusun durumuyla ilgili bilgi verdi.

Abbasi, "İran, dünyada yaşlanma yönünden Japonya'dan sonra ikinci ülke durumunda. Yaklaşık 30 yıl içinde toplumdaki yaşlıların oranı yüzde 30 civarında olacak." dedi.

İran Meclisinde yaşlıların haklarını korumaya yönelik yasa tasarısı üzerinde çalışıldığına değinen Abbasi, 1979 yılında ülkede ortalama insan ömrü 55 yaş civarındayken bugün bunun 75 seviyelerine çıktığını belirtti.

İran'da dönemin Sağlık Bakan Danışmanı Muhammed İsmail Ekberi, 10 Haziran 2020'de yaptığı bir açıklamada, doğum sayısındaki düşüş nedeniyle ülkenin yaşlanma sürecine girdiğini, böyle giderse İran'ın 30 yıl sonra dünyanın en yaşlı ülkesi olacağını ifade etmişti.

Eski Sağlık Bakanlığı Aileden Sorumlu Bakan Yardımcısı Seyyid Hamid Berekati ise 2 yıl önceki açıklamasında, ülkedeki evlilik oranının son 10 yılda yüzde 40 azaldığını söylemişti.

İran nüfusunun yaklaşık 84 milyon olduğu belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, 0-18 yaş arası ergen, 18-65 yaş arası genç, 65-74 yaş arası genç-yaşlı, 74-84 yaş arası yaşlı, 85 yaş ve üzeri çok yaşlı kabul ediliyor.

Birleşmiş Milletler tarafından 2017 yılında yapılan bir açıklamada, Japonya'nın yüzde 33'lük 60 yaş ve üstü nüfus oranıyla, dünyada yaşlı nüfusunda ilk sırada yer aldığı aktarılmıştı.

Etiketler : İran Adalet Bakanı İRAN YAŞLI JAPONYA
İlk görüşmede kapıdan çevrildim

İlk görüşmede kapıdan çevrildim
Şarkıları metrobüste yazmış

Şarkıları metrobüste yazmış
Barbaroslar'ın Şahsenem'i

Barbaroslar'ın Şahsenem'i
Aşka kalbini kapatmadı

Aşka kalbini kapatmadı
Dizide ömrü kısa sürdü

Dizide ömrü kısa sürdü
Aracın hasarı giderildi

Aracın hasarı giderildi
Berlin çıkarması

Berlin çıkarması
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı
Aşı sayesinde hafif atlattım

Aşı sayesinde hafif atlattım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER