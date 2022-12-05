VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Haftanın "Dezenformasyon Bülteni" yayımlandı!
Libya hükümeti petrol ve gaz şirketlerini ülkede yeniden faaliyete başlamaya çağırdı
Ankara'da düzenlenecek 87. Büyük Atatürk Koşusu'nun güzergahında değişiklik yapıldı
Çin'in dünyanın dört bir yanında 100'ün üzerinde "polis merkezi" kurduğu iddia edildi
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı, AB'nin "Ukrayna özel mahkemesi" teklifine karşı
Kolombiya'da otoyolda toprak kayması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti
TFF binasına saldırı davası başladı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 20 yılda yapılanlar ortadadır
Dışişleri Bakanlığı'ndan "Türk kahvesi" paylaşımı: Türk kahvesi tüm dünyada güzel dostluklara vesile...
Finansal İstikrar Komitesi 7'nci kez toplandı
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye, küresel diplomaside en güvenilir aktörlerden biri
Kalbi duran öğrenci doktorların müdahalesiyle hayata döndürüldü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesini kabul etti
Emine Erdoğan'dan Gourmand Dünya Yemek Kitabı Ödülleri paylaşımı
İçişleri Bakanı Soylu: 2023'te yenileceksiniz
FETÖ hükümlüsü eski emniyet amiri yakalandı
Murat Çiçek ile Yüz Yüze Salı, 20.00'da 24 TV'de
Azerbaycan: Ermenistan, Karabağ ile ilgili üçlü anlaşmaları uygulamıyor
Rusya Devlet Başkanı Putin, LGBT propagandasına karşı yasayı onayladı
TOKİ'den 'yabancılara konut satışı yapıldığı' iddiasına yalanlama!
Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini 11 ayda 4 milyona yakın turist gezdi
Pamukkale'yi 11 ayda 1,9 milyon kişi gezdi
Türkiye, Sudan'da "çerçeve anlaşma" imzalanmasını memnuniyetle karşıladı
Yol kenarına bırakılan kimyasallar paniğe neden oldu
05 Aralık 2022 Pazartesi 17:15:00 - Güncelleme:05 Aralık 2022 Pazartesi 17:15:00

İranlı muhafazakar milletvekili "başörtüsü ihlali" cezalarının artırılacağını söyledi

Kaynak: AA

ABONE OL

İran Meclisi Rafsancan Milletvekili Hüseyin Celali, zorunlu başörtüsü uygulamasıyla ilgili Mecliste çalışmalar yürütüldüğünü ve mevcut yasaya uymayanlar hakkında cezaların artırılacağını duyurdu.

"Asriran" haber sitesinde yayımlanan habere göre, muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Celali, Kum kentinde zorunlu başörtüsü uygulamasını destekleyen rejim yanlısı göstericilere hitap etti.

Celali, "Şu an isyan hareketi kontrol altına alındı. Fakat isyancılar bu sefer de başka bir uygulamaya geçtiler. Taraftarlarına 'gidin başörtünüzü açın ki hedefimize ulaşalım' diyorlar. Bu (pasif eylem) sokak gösterilerinden daha tehlikesiz değil. Başörtüsüne uymamanın cezasını artıracağız." dedi.

Mecliste geçen günlerde başlayan başörtüsü yasa çalışmasına dair bilgi veren Celali, "başörtüsünün düşmesinin İran rejiminin yıkılması anlamına geldiğini" söyledi.

Mahsa Emini'nin rejimi yıkmak için bir bahane olarak seçildiğini öne süren Celali şunları ifade etti:

"Başörtüsü kuralından geri adım atmamız mümkün değil. Bundan geri adım atmak İslam Cumhuriyeti'nden geri adım atmak anlamına gelir. İçişleri Bakanlığı ve yargı makamlarıyla koordinasyon halindeyiz."

Söz konusu yeni kanun maddesinin ayrıntılarına değinmeyen İran Meclisi Kültür Komisyonu Üyesi Celali, bu kanunun gelecek günlerde yürürlüğe gireceğini kaydetti.

İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, 2 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Meclis ve Cumhurbaşkanlığına bağlı Devrim Yüksek Konseyinin "başörtüsü" konusu üzerinde çalıştığını ve yakın zamanda sonucun açıklanacağını söylemişti.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Etiketler : iran başörtüsü ceza
İlk kez ailesiyle

İlk kez ailesiyle
Tek dileği gülecek anılar yaratmak

Tek dileği gülecek anılar yaratmak
Ölümden döndü

Ölümden döndü
Işıltılı Burcu

Işıltılı Burcu
Akçıl desteği

Akçıl desteği
Afra'yı takipte

Afra'yı takipte
Mekan açtı

Mekan açtı
Eşine özlemi dinmiyor

Eşine özlemi dinmiyor
Evliliklerini oynayacaklar

Evliliklerini oynayacaklar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX