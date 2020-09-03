İranlı analist Omid Şükri'den flaş Türkiye açıklaması: Enerji merkezi olacak

İranlı Analist Şükri, Türkiye'nin Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda (Tuna-1) 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin uzun vadede enerji merkezine dönüşebileceğini aktardı.



ABD merkezli jeopolitik risk danışmanlık şirketi "Gulf State Analytics"de görev yapan İranlı Analist Şükri, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği 320 metreküplük doğal gazla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şükri, gerekli koşulların sağlanması halinde Türkiye'nin bölgenin enerji merkezlerinden biri olacağını söyledi.

AA'da yer alan habere göre, İranlı analist Şükri, Karadeniz'de keşfedilen rezervin önemli bir miktar olduğunu ve keşif çalışmalarının sürdürülmesi halinde Türkiye'nin daha fazla enerji kaynağı bulabilme imkanına sahip olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE ENERJİ MERKEZİ OLACAK"

Gerekli koşulların sağlanması halinde Türkiye'nin bölgenin enerji merkezlerinden biri olacağına dikkati çeken Şükri, "Türkiye, halihazırda enerji transiti için önemli bir ülke konumunda çünkü bazı enerji boru hatları bu ülkeden geçiyor. Yani Türkiye doğal gaz için gerekli altyapıyı sağlayabilir ve uluslararası enerji piyasasıyla ilgili yasaları düzenleyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Şükri, yeni enerji kaynaklarının keşfedilmesi halinde Türkiye'nin hedeflerine kısa sürede ulaşmasının mümkün olacağını dile getirdi.

Türkiye'nin son yıllarda başta LNG'nin doğal gaza dönüştürülmesi konusunda olmak üzere enerji sektörüne önemli yatırımlar yaptığını ifade eden Şükri, bu yatırımların sürdürülmesi ve altyapıların hazırlanması halinde Hazar Denizi, Orta Asya ve İran'dan Avrupa'ya doğal gaz ihraç edebileceğini ifade etti.