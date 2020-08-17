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17 Ağustos 2020 Pazartesi 21:18:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2020 Pazartesi 21:18:00

İran'ın Kum şehrinde koronavirüs vakaları 5 kat arttı

Kaynak: İHA

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İran'ın Kum Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Siyamek Mehbi, Kum şehrinde korona virüs vakalarının 5 kat arttığını duyurdu.

Koronavirüs salgını İran'da etkisini arttırmaya devam ediyor. Kum şehrinde düzenlenen sağlık savunucuları toplantısında konuşan Kum Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Siyamek Mehbi, Kum şehrindeki korona virüs tablosunun iyi yönde gitmediğini aktardı.

Mehbi, “Mevcut tablo ilerleyen günlerde virüsün ilk görüldüğü Şubat ayına benzer bir yere ulaşabilir” uyarısını yaptı. Halktan sağlık çalışanlarına yardımcı olmalarını isteyen Mehbi, artan vakalar ile sağlık çalışanlarının daha fazla zorlandığını dile getirdi. Rektör Yardımcısı, şehirde korona virüs vakalarının azalmadığına dikkat çekerek, “Maalesef Kum şehrinde korona virüs vakaları 5 kat arttı” dedi.

İran'da son 24 saatte 2 bin 247 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 345 bin 450'ye yükseldi. Ülkede son 24 saatte salgın nedeni ile 165 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 19 bin 804'e ulaştı.

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