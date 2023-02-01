İran'ın Kum kentindeki okullarda 2 ayda beşinci toplu zehirlenme vakası

İran devlet televizyonunun haberine göre, Kum kentindeki Belkıs Burkay Kız Lisesi'nde çok sayıda öğrenci henüz belirlenemeyen nedenle zehirlendi.

Öğrencilerde mide bulantısı, baş ağrısı ve uzuvlarda uyuşma gibi belirtiler görüldü.

Zehirlenen 7 öğrenci ile 1 öğretmen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kum'da daha önce, 30 Kasım ve 13 Aralık'ta Nur Sanat Okulu'nda, 28 ve 30 Ocak'ta da Fatımiye Lisesi'nde toplu zehirlenme vakaları bildirilmişti.

Yarı resmi İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) konuyla ilgili haberinde, "Savcılık soruşturmasına ve Kum milletvekillerinin konuyla ilgilenmesine rağmen şu ana kadar ya yetkililer bir şey bilmiyor ya da meselenin nedenini açıklamak istemiyorlar." ifadelerine yer verildi.