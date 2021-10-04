VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
500 bin liralık vurgun!
2021 Nobel Tıp Ödülü sahibini buldu
İran'ın hedefi ne? Uzmanlar Azerbaycan ve Ermenistan sınırında başlatılan askeri tatbikatı yorumladı
Kuzeyde Zirkon füzesini denizaltından test ettiler
Akdeniz'de Rum gemisine müdahale!
Çanakkale Köprüsü'nün ünü sınırları aştı
Cumhuriyet tarihinde bir ilk
Yunanistan'dan şaşırtan Türkiye çağrısı!
Azerbaycan'dan İran'a resmi yanıt
Eğitim kurumları siber saldırıların hedefinde
Saklamasını söylediği düğün altınları çaldı
Göçmenlerin paralarını gasbeden organizatör yakalandı
Altın Portakal'ın 58.yılı
Konya'daki kavgada 2 kişi bıçaklı yaralandı
MSB: Hatay'da 2 DEAŞ'lı yakalandı
Motoru alev aldı kullanılamaz hale geldi
3 bin 24 yavru denizle buluştu
Otomobil alev alev yandı
BAE'den önemli Türkiye açıklaması
Kafkaslar'da ''İran'' gerilimi! Hamaney'den açıklama
ABD'den büyük skandal! Teröristlere tank verdiler
'Nokta Vuruş'un sırrı!
Paşinyan'dan kritik Aliyev açıklaması
Kore yarımadasında ılımlı hava
04 Ekim 2021 Pazartesi 13:04:00 - Güncelleme:04 Ekim 2021 Pazartesi 13:04:00

İran'ın hedefi ne? Uzmanlar Azerbaycan ve Ermenistan sınırında başlatılan askeri tatbikatı yorumladı

Kaynak: Aksam.com.tr

ABONE OL

İran'ın Azerbaycan ile Ermenistan sınırında 2 gün önce başlattığı askeri tatbikat uzmanlar tarafından Azerbaycan ve Türkiye'ye karşı bir hamle olarak görülüyor. Özellikle Karabağ Savaşında Ermenistan'ın yanında tutum gösteren Tahran yönetimi, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan ortak tatbikatına bir yanıt göndermek isteğinde olabilir.

İran'ın 2 gün önce ülkenin kuzeybatısındaki Azerbaycan ile Ermenistan sınırında "Hayber Fatihleri" adını verdiği bir askeri tatbikat başlatması gözleri yeniden bölgeye çevirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "Azerbaycan topraklarımızda[Karabağ'a giden]yolu adım adım kontrol etmeye başladık ve[İran]kamyonlarının sayısı sonunda sıfıra düştü" derken 30 yıllık[Ermeni]işgalinden sonra bu toprakları özgürleştirdikten sonra neden bu yapılıyor?" diyerek İran askeri tatbikatlarına "çok şaşırdığını" söyledi.

Aksam.com.tr'nin TRT World'den aktardığı habere göre, İran, Bakü ile Erivan arasında Dağlık Karabağ ihtilafına ilişkin geçen yıl Bakü'nün zaferinden ve bölgenin çoğunu Ermeni işgalcilerden geri almasından memnun değil. En başından beri Tahran sessizce Azerilere karşı Ermenileri destekledi.

Uzmanlar, İran'ın neden Azerbaycan sınırı boyunca kuvvet konuşlandırdığının çift taraflı gerekçesi olduğunu düşünüyor: Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ve bölgedeki Türkiye-Azerbaycan-Pakistan ortak tatbikatlarına yanıt geliştirmek; içerideki büyük Azerbaycan nüfusuna mesajlar göndermek.

Tahranlı gazeteci Fatima Karimkhan, TRT World'e verdiği demeçte, savaşın ardından Karabağ topraklarının çoğunu ele geçiren Azerbaycan'ın, İran'ın Karabağ üzerinden Ermenistan'a ulaşımını kısıtlayarak ve ücretlendirerek "İran'ın Batı Asya'ya erişimi üzerinde baskı" uyguladığını söylemişti.

ABD'nin eski Azerbaycan büyükelçisi Matthew Bryza da, Şii çoğunluklu ülkenin gerginliğinin, etnik Azeri nüfusunu Tahran'a karşı İran düşüncesine daha fazla muhalefet göstermeye teşvik edebilecek son üçlü Türkiye-Pakistan-Azerbaycan tatbikatları tarafından artırıldığını söylüyor. Bryza'ya göre, Tahran'daki liderlik, Bakü'nün Erivan'a karşı kazandığı zaferin ardından etnik Azerbaycan ayrılıkçılığının geleceği konusunda giderek daha fazla endişe duyabilir. Eski ABD'li diplomata göre İran, "düşman" olmaya çalışmamakla birlikte, ortak tatbikat konusunda üç ülkeye hâlâ tedirginliğini gösteriyor.

Etiketler : İran AZERBAYCAN ASYA ERMENİSTAN
Ersoy'un orkestrası tutuklandı

Ersoy'un orkestrası tutuklandı
Ece Yüksel kimdir, kaç yaşında? Ece Yüksel aslen nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Ece Yüksel kimdir, kaç yaşında? Ece Yüksel aslen nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Survivor'dan aşk çıktı

Survivor'dan aşk çıktı
Davamın takipçisiyim

Davamın takipçisiyim
Aslı Gönül'ü ikna edemedim

Aslı Gönül'ü ikna edemedim
Gülse'nin ‘Barbie'si sergide

Gülse'nin ‘Barbie'si sergide
Jet hızıyla alışveriş

Jet hızıyla alışveriş
Rolü için kilo aldı

Rolü için kilo aldı
Aradığı aşkı meslektaşında buldu

Aradığı aşkı meslektaşında buldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER