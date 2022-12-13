İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, merkez üssü Güney Horasan eyaletine bağlı Boşruye şehri yakınları olan deprem yerel saatle 17.44'te kaydedildi.

Sarsıntı yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.