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27 Eylül 2021 Pazartesi 15:31:00 - Güncelleme:27 Eylül 2021 Pazartesi 15:31:00

İran'ın desteklediği grup açıkladı... "ABD'nin casus uçağını düşürdük"

Kaynak: AA

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Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, dikkat çeken bir iddia ortaya attılar. Husilerin Askeri sözcüsü Yahya Seri, Marib kentinde ABD yapımı bir casus uçağını düşürdüklerini duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Marib ilinde bir "ABD casus uçağının" düşürüldüğünü iddia etti.

AA'nın aktardığı habere göre, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, konuya ilişkin kısa bir açıklama yaptı.

Seri, kendilerine ait "hava kuvvetlerinin", Marib ilinde ABD yapımı ScanEagle tipi bir casus uçağını düşürdüğünü ileri sürdü.

Söz konusu uçağın Marib'in kuzeyindeki Medgal ilçesinde "düşmanca" faaliyetler yürüttüğü sırada düşürüldüğünü aktaran Seri, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

Yemen'de meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahının yanı sıra petrol ve doğal gaz yataklarının bulunduğu Marib'i ele geçirmek isteyen Husiler, Şubat 2021'den bu yana bölgeye yönelik saldırılarını artırdı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Etiketler : YEMEN ABD CASUS UÇAK Yahya Seri
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