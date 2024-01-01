İran'ın BRICS üyeliği başladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ülkesinin BRICS üyeliğinin bugün itibarıyla resmi olarak başladığını ve çok taraflılığa önem verdiklerini ifade etti.

Kenani, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

İran'ın BRICS üyeliğinin başlamasına dair Kenani, daha önce imzalanan anlaşma kapsamında ülkesinin BRICS'e üye olarak kabul edildiğini, 1 Ocak 2024 itibarıyla resmi üyeliğin de başladığını aktardı.

Kenani, BRICS'in yeni üyelerin katılımıyla uluslararası denklemde yeni bir önem kazandığını savunarak ülkesinin çok taraflılığa önem verdiğini ve bu çerçevede fırsatları değerlendirdiğini dile getirdi.

İran-Ermenistan ve Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri hakkında Sözcü Kenani, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini her zaman desteklediklerini söyledi.

Kenani, ülkesinin daha önce imzalanan ikili anlaşmalar çerçevesinde Ermenistan'ın Kapan şehrinde Başkonsolosluk açtığını hatırlatarak Ermenistan tarafının da Tebriz'de kendi Başkonsolosluğunu açabileceğini kaydetti.

Konuya ilişkin İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 27 Aralık 2023'te yaptığı açıklamada Ermenistan'ın yeni yılın ilk haftalarında Tebriz kentinde konsolosluk açacağını bildirmişti.

İSPANYA VATANDAŞI SANCHEZ SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan Kenani, İran'da tutuklu bulunan İspanya vatandaşı Santiago Sanchez'in serbest bırakıldığı ve ülkesine döneceği bilgisini verdi.

Sanchez'in iki ülke arasındaki "dostane ve tarihi ilişkiler ile insani yaklaşım" çerçevesinde serbest bırakıldığını aktaran Kenani, bunun yasalara uygun olarak gerçekleştirildiğini ifade etti.

Ailesi, Sanchez'in İspanya'dan yürüyerek Katar'da yapılacak 2022 FIFA Dünya Kupası'na gitmeye çalıştığını ancak İran'a geçtikten sonra kendisinden haber alınamadığını açıklamıştı.

İspanya vatandaşı Sanchez, Eylül 2022'de İran'a geçmişti. İran'da zorunlu başörtüsü kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Emini'nin polis nezaretinde hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestolar sırasında gözaltına alınan Sanchez o tarihten bu yana tutuklu bulunuyordu.