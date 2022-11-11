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11 Kasım 2022 Cuma 16:46:00 - Güncelleme:11 Kasım 2022 Cuma 16:46:00

İran'ın Bakü Büyükelçisi Musevi Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Kaynak: AA

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İran'ın Bakü Büyükelçisi Abbas Musevi, İran medyasının Azerbaycan aleyhine yayınları ve bazı İranlı yetkililerin Azerbaycan'a karşı tehdit edici söylemleri nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran medyasının son dönemde Azerbaycan aleyhine yürüttüğü propaganda ve karalama kampanyası ile İranlı üst düzey siyasi ve askeri yetkililerin Azerbaycan'ı tehdit edici söylemlerinden duyulun memnuniyetsizlik ve rahatsızlık Büyükelçi Musevi'ye iletildi.

Büyükelçi Musevi'ye, Azerbaycan'ın anayasal yapısına karşı suç işleyen, haklarında tutuklama ve uluslararası arama kararı bulunan bazı Azerbaycan vatandaşlarına İran'da yaşama olanağı sağlanmasının da kabul edilemez olduğu, bu kişilerin ülkelerine iade edilmesi gerektiği de aktarıldı.

Azerbaycan'da ayrılıkçılığı kışkırtan ve cezai kovuşturmadan kaçarak diğer ülkelerde saklanan bazı kişilerin İran büyükelçiliklerinde kabul edilmesinin düşmanca bir adım olduğu Büyükelçi Musevi'ye iletildi.

İran'daki Azerbaycan karşıtı yayınların ve faaliyetlerin kabul edilemez olduğu ifade edilen Musevi'ye, bu gibi durumların bir an önce sona erdirilmesinin beklendiği söylendi.

Etiketler : iran azerbaycan büyükelçi
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