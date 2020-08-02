  • BIST
    1126.9
  • Dolar
    6,9819
  • Euro
    8,2087
  • Altın
    443,4230
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1152 artarak 157 bin 924'e yükseldi
İlk çekiliş bugün! 25 Milyon TL'lik büyük ikramiye... Artık 2 bilenler de kazanacak
Türkiye'nin ilk madeni paraları 96 yaşında
Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı
22 yaşındaki kız oğlak otlatırken kaçırıldı! Hayatından endişe ediyorum
Hindistan İçişleri Bakanı Shah'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Haberleşme altyapısına 3 ayda 3,5 milyar lira yatırım
Uşak'ta orman yangını
Kurbana eziyet eden 3 kişiye idari para cezası
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Eddie Newton oldu
Kurbanlık satışından kazandığı paralar orman yangınında kül oldu
Hindistan İçişleri Bakanı koronavirüse yakalandı
Gençlik ve Spor Bakanlığından 19 ile portatif yüzme havuzu
Bursa'da makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı
Türkiye ve Azerbaycan'dan gözdağı! Kahramanlardan gövde gösterisi
Antalya'dan dünyaya lüks yat ihracatı
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
NBA'de Los Angeles Clippers'tan üçlük rekoru
Kahraman şehit müdürün geride bıraktığı üç oğlu emniyet müdürü oldu
İran'dan Türkiye'ye 'Ayasofya' tebriği
Oruç Reis'ten rahatsız oldular... Darbeci Sisi'den skandal Türkiye açıklaması!
Başkan Erdoğan'dan iki kritik görüşme
Başkan Erdoğan bizzat talimat verdi! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 17 bini aştı
02 Ağustos 2020 Pazar 14:55:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2020 Pazar 14:55:00

İran'dan Türkiye'ye 'Ayasofya' tebriği

ABONE OL

İran lideri Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Velayeti, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına ilişkin, "Türkiye halkını bu önemli İslami başarıdan dolayı kutluyoruz." ifadesini kullandı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, İran devlet televizyonunda katıldığı programda, gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Velayeti, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin müze statüsünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırılarak yeniden camiye dönüştürülmesinin "çok önemli bir iş" olduğunu belirtti.

Ayasofya'nın Türkiye’nin en önemli camilerinden biri olduğunu belirten Velayeti, "Türkiye halkını bu önemli İslami başarıdan dolayı kutluyoruz." dedi.

Velayeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararından sonra ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tekrar müzeye dönüştürülmesine yönelik çağrısına ilişkin, "Pompeo’nun başka bir emri var mı? Ataları tüm dünya müzelerini kiliselere dönüştürdü. Endülüs'ün yenilgisinden sonra ellerinden geldiği kadar kilise yaptılar. 500 yıldır cami olan yer kıyamete kadar cami olarak kalacaktır. Türk halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kararı için minnettardır." diye konuştu.

Türkiye’ye yaptığı ziyaret sırasında bir camide namaz kıldığını anlatan Velayeti, "Tüm propagandalara rağmen namaz saatinde camilerin nasıl dolduğuna hatta halkın camilerin dışında saf tuttuğuna bizzat tanıklık ettim. Türk halkı gerçek İslam'a bağlı ve din büyüklerine de saygı duyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya İslami Uyanış Kurultayı Genel Sekreterliği görevini de yapan Velayeti, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasını tebrik eden bir bildiri yayımladıklarını ve bildirinin Türkçe nüshasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğunu sözlerine ekledi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER