İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama: "Olayların kontrolden çıkma ihtimali var

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle bölgenin "barut fıçısına" döndüğünü söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre Abdullahiyan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olağanüstü toplantısına dair, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Toplantıya katılan tüm dışişleri bakanlarının savaşın bir an önce durdurulması yönünde görüş birliği içerisinde olduklarını ifade eden Abdullahiyan, İsrail-Filistin çatışmasının bölgedeki etkisi konusunda uyarılarda bulundu.

Abdullahiyan, "Bölge barut fıçısı gibi. Patlama ve olayların kontrolden çıkma ihtimali var. Gazze halkına karşı işlenen savaş suçlarının bir an önce sona ermesini umuyoruz" dedi.

- "Herkes savaşın yayılmasından endişe ediyor"

İİT toplantısındaki katılımcıların savaşın yayılması konusunda ciddi endişeleri olduğunu aktaran Abdullahiyan, "Herkes savaşın yayılmasından endişe ediyor. Durum ortada, böyle bir olay her an gerçekleşebilir" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde, dün İİT Açık Katılımlı İcra Komitesi'nin dışişleri bakanları düzeyindeki olağanüstü toplantısı yapılmıştı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 73 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.