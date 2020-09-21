İran'dan Süleymani açıklaması: O defteri kapatmadık
Kaynak: AA
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD hava saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye ilişkin yaptığı açıklamada, "Tehdit etmek benim işim değil ancak o defter henüz kapanmadı" dedi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile ilgili açıklamalarda bulundu. Zarif, "Tehdit etmek benim işim değil ancak o defter henüz kapanmadı" dedi. Süleymani'nin bir kahraman olduğunu ifade eden Zarif, Süleymani'nin DEAŞ terör örgütüne karşı oynadığı rolün çok önemli olduğunu vurguladı.
NELER OLMUŞTU?
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD'nin hava saldırısında 3 Ocak 2020de Irak'ın başkenti Bağdat'ta öldürülmüştü. Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran'dan defalarca intikam mesajları verilmişti. İran, Irak'ta bulunan ABD üslerine füze saldırısı düzenlemişti.
- İsrail, kuzey sınırında 600 korunaklı sığınak inşa etmeye başlıyor
- Trump'ın katılmadığı BM zirvesinde Çin Devlet Başkanı Şi uluslararası sistemi savundu
- Mısırlı muhalif, halkı gösterilere devam etmeye çağırdı
- Fransa'da son 24 saatte 5 bin 298 Kovid-19 vakası tespit edildi
- İran'dan Süleymani açıklaması: O defteri kapatmadık
- ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden Yunanistan'a 'Sevilla haritası' yanıtı