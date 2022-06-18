VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran'dan 'nükleer müzakerelere devam edeceğiz' açıklaması
Fuat Oktay YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
ABD'de iklim değişikliğine bağlı doğal felaketler arttı
Emine Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Fransa'da kavurucu yaz sıcakları hayatı olumsuz etkiliyor
İç Ege ile Ankara ve Eskişehir için gök gürültülü sağanak uyarısı
Bilgiç'ten Norveç vatandaşlarının Türkiye'ye seyahatine ilişkin açıklama
Almanya'da milli SİHA Bayraktar TB2'ye övgü
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Norveçlilere vizesiz seyahat' iddialarına yanıt
Başkan Erdoğan'dan iklim eylem planı açıklaması
Vali Yerlikaya İstanbul'da YKS'ye girecek öğrenci sayısını paylaştı
Fed'den enflasyon ve fiyat istikrarı açıklaması
Putin: Rusya Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı değil
Bakan Özer'den yaz okulu açıklaması
Başkan Erdoğan'dan 'Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü' mesajı
Türk Yıldızları Amasya semalarında gösteri yaptı
Kütahya'da otomobil devrildi: 1 öldü, 3 yaralı
Guterres: 21'inci yüzyılın barış planı yenilenebilir enerjiler
Amasya'da bir kişi ATM'de unutulan parayı polise teslim etti
Ukrayna: AB üyelik yolu, Rusya ile savaştaki zaferi yakınlaştıracak
İletişim Başkanı Altun: İsveç ve Finlandiya'dan Türkiye'nin kaygılarını ciddiye alan açıklamalar duy...
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç açıklaması
Kesintisiz operasyonlar için üretildi
ANKA İHA'ya ŞİMŞEK entegrasyonu!
18 Haziran 2022 Cumartesi 00:41:00 - Güncelleme:18 Haziran 2022 Cumartesi 00:41:00

İran'dan 'nükleer müzakerelere devam edeceğiz' açıklaması

Kaynak: AA

ABONE OL

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, nükleer müzakerelere devam edeceklerini sonuç odaklı görüşmelerden kaçınmayacaklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter hesabından nükleer müzakere sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

Mesajında İran'ın "sonuç odaklı görüşmelerden kaçınmayacağını" aktaran Abdullahiyan, "İran Meclisi kararı uyarınca görüşmelere devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, açıklamasında ABD'ye "gerçekçi olması ve yaptırımlar çılgınlığını bırakması" tavsiyesinde bulunarak, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına ise siyasi bir yaklaşım benimsemek yerine teknik görevlerine yoğunlaşması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

ABD'DEN YAPTIRIM AÇIKLAMASI

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın petrokimya ürünlerinin ihracatında rol oynayan iki şirketin Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) paravan şirketlerine yaptırım uyguladığını açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinden (OFAC) dün yapılan açıklamada "OFAC, yurt dışında İran petrokimya ürünlerinin satışına aracılık eden yaptırım listesindeki Triliance Petrokimya ve İran Petrokimya Ticaret Şirketini destekleyen İran petrokimya üreticilerinden oluşan şirketler ağının yanı sıra bunların Çin ile BAE'deki paravan şirketlerine yaptırım uyguladı." ifadesi kullanılmıştı.

İRAN'IN 3 TESİSİNDE ŞÜPHELİ URANYUM PARÇALARI BULUNDU

İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasında 5 Mart'ta İran'daki 3 tesise ilişkin sorunların giderilmesi için iş birliği yapılması hususunda uzlaşı sağlanmış, İranlı yetkililerin bu yerler hakkında Ajansın sorularını teknik veriler doğrultusunda yanıtlayacağı, Ajansın da Tahran tarafından sunulan açıklamaları değerlendirerek, gerekli açıklamayı yapacağı bildirilmişti.

Ancak UAEA'nın geçen haftalarda basına yansıyan bir raporunda, "İran'daki 3 tesiste nükleer silah üretiminden şüphelenilen uranyum parçaları bulunduğu ve Tahran'ın bu konuda açıklama yapmadığı" ileri sürülmüştü.

UAEA Yönetim Kurulunda konuya dair 8 Haziran'da yapılan oylamada, 30 üye ülkenin oylarıyla İran'a karşı karar çıkarılması kabul edilmişti. Karar, 2 "hayır", 3 çekimser oya karşılık 30 "evet" oyuyla kabul edilmişti.

Alınan karara tepki olarak İran, nükleer merkezlerindeki birçok gözlem kamerasını ve ölçüm cihazını devre dışı bıraktığını bildirmişti.

Etiketler : Emir Abdullahiyan UAEA Yönetim Kurulu İran Dışişleri Bakanı
12 yaşına bastı

12 yaşına bastı
Tekli öncesi tatil

Tekli öncesi tatil
KKTC'de ‘Çakkıdı Çakkıdı'

KKTC'de ‘Çakkıdı Çakkıdı'
Servetine servet kattı

Servetine servet kattı
Hande'yle ayrılmadık

Hande'yle ayrılmadık
Ali babasına benziyor

Ali babasına benziyor
Masalsı bir gece

Masalsı bir gece
Dijital özgürlük tadını kaçırdı

Dijital özgürlük tadını kaçırdı
Bollywood yıldızı İstanbul'da

Bollywood yıldızı İstanbul'da

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX