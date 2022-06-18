İran'dan 'nükleer müzakerelere devam edeceğiz' açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter hesabından nükleer müzakere sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

Mesajında İran'ın "sonuç odaklı görüşmelerden kaçınmayacağını" aktaran Abdullahiyan, "İran Meclisi kararı uyarınca görüşmelere devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, açıklamasında ABD'ye "gerçekçi olması ve yaptırımlar çılgınlığını bırakması" tavsiyesinde bulunarak, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına ise siyasi bir yaklaşım benimsemek yerine teknik görevlerine yoğunlaşması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

ABD'DEN YAPTIRIM AÇIKLAMASI

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın petrokimya ürünlerinin ihracatında rol oynayan iki şirketin Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) paravan şirketlerine yaptırım uyguladığını açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinden (OFAC) dün yapılan açıklamada "OFAC, yurt dışında İran petrokimya ürünlerinin satışına aracılık eden yaptırım listesindeki Triliance Petrokimya ve İran Petrokimya Ticaret Şirketini destekleyen İran petrokimya üreticilerinden oluşan şirketler ağının yanı sıra bunların Çin ile BAE'deki paravan şirketlerine yaptırım uyguladı." ifadesi kullanılmıştı.

İRAN'IN 3 TESİSİNDE ŞÜPHELİ URANYUM PARÇALARI BULUNDU

İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasında 5 Mart'ta İran'daki 3 tesise ilişkin sorunların giderilmesi için iş birliği yapılması hususunda uzlaşı sağlanmış, İranlı yetkililerin bu yerler hakkında Ajansın sorularını teknik veriler doğrultusunda yanıtlayacağı, Ajansın da Tahran tarafından sunulan açıklamaları değerlendirerek, gerekli açıklamayı yapacağı bildirilmişti.

Ancak UAEA'nın geçen haftalarda basına yansıyan bir raporunda, "İran'daki 3 tesiste nükleer silah üretiminden şüphelenilen uranyum parçaları bulunduğu ve Tahran'ın bu konuda açıklama yapmadığı" ileri sürülmüştü.

UAEA Yönetim Kurulunda konuya dair 8 Haziran'da yapılan oylamada, 30 üye ülkenin oylarıyla İran'a karşı karar çıkarılması kabul edilmişti. Karar, 2 "hayır", 3 çekimser oya karşılık 30 "evet" oyuyla kabul edilmişti.

Alınan karara tepki olarak İran, nükleer merkezlerindeki birçok gözlem kamerasını ve ölçüm cihazını devre dışı bıraktığını bildirmişti.