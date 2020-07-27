  • BIST
    1200.65
  • Dolar
    6,8494
  • Euro
    8,0166
  • Altın
    426,0440
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Minsk Anlaşması uygulandı! Ateşkese Türkiye'den destek
Küresel piyasalar Fed'i bekliyor
İsrail, İHA'sının Lübnan'a düştüğünü doğruladı
Bağdat'ta, hükümet karşıtı gösteriler alevlendi: 2 ölü
T24 yazarı Doğan'ın Ayasofya hazımsızlığı... BAE'ye akla ziyan övgü
Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 şehit
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
"Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle gözbebeğimizdir"
Borsa İstanbul'da yeni dönem: Bugün başladı
Sınırda tansiyon yükseldi! Bu yıl düşürülen 10'uncu İHA
Trump, rakibi Joe Biden'a yüklendi: Zihinsel yetenekleri uygun değil
DSÖ'den korkutan uyarı "Artık eskisi gibi..."
Libya'da esrarengiz görüşme! Bakın bu kez ne şeytanlık peşindeydi...
Altında tarihi rekor seviyeye ulaştı
Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Bunu hiç beklemiyordu
İran'dan itiraf: Koronada hiç iyi durumda değiliz!
Fauci'den dikkat çeken 'aşı' açıklaması!
Burdur'daki orman yangınının mangaldan çıktığı tespit edildi
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi dezenfekte edildi
YKS sonuçları açıklandı
Türkiye'de son 24 saatte yaşananlar...
Koronavirüs salgınında son 24 saat...
Libya'da askıya alınan uçuşlar Türkiye seferiyle yeniden başladı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 10 milyonu geçti
27 Temmuz 2020 Pazartesi 08:06:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2020 Pazartesi 08:30:00

İran'dan itiraf: Koronada hiç iyi durumda değiliz!

Kaynak: AA

ABONE OL

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Herirçi koronavirüs nedeniyle ülkedeki durumun iyi olmadığını belirterek, 'Hastanede tedavi altına alınanların sayısı düşmediği sürece günlük ölümler de 200'ün altına düşmeyecektir.' dedi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberine göre Herirçi, "İran Kovid-19'da hiç iyi durumda değil. Hastanede tedavi altına alınanların sayısı düşmediği sürece günlük ölümler de 200'ün altına düşmeyecektir." dedi.

Ülkenin doğusundaki Rezevi Horasanı'nda vakaların yüzde 300 arttığını aktaran Herirçi, "Ülkenin neredeyse tamamı kırmızı bölge durumundadır. Kırmızı olmayan yerlerin nüfusu 1 milyonun altında." diye konuştu.

ÖLÜ SAYISI 16 BİNE YAKLAŞTI

Ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 216 artışla 15 bin 700'e ulaşmıştı.

Hastalardan 3 bin 695'inin durumunun ağır seyrettiği ülkede, toplam vaka sayısı da 2 bin 333 artarak 291 bin 172'ye yükselmişti. 

İran'da Mazenderan, Fars, Doğu ve Batı Azerbaycan, Rezevi Horasanı, Elburz, Huzistan, Loristan, Gülistan, Kirman, Zencan ve İlam "kırmızı bölge" ilan edilmiş bulunuyor. Tahran, İsfahan, Buşehr, Hürmüzgan, Kazvin, Merkezi, Kuzey Horasan, Hemedan, Güney Horasan, Simnan, Sistan-Beluçistan, Erdebil ve Kohgiluye- Buyer Ahmed ise "riskli bölge" olarak belirlendi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER