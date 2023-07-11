VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
NATO'dan Ukrayna'nın üyeliğine yeşil ışık: Davette bulunacağız
Rusya'dan, Suriye'ye yardım ulaştırılmasını öngören karar tasarısına veto!
PKK elebaşını övmüştü: Fondaş Yanardağ'a 10,6 yıla kadar hapis talebi
TBMM'de Srebrenitsa soykırımını kınayan ortak bildiri yayımlandı
Terör örgütü PKK/KCK'nın "medya" yapılanmasına yönelik soruşturmada sanıkların yargılanmasına başlan...
Arda Turan'dan, Arda Güler yorumu: Spor tarihinin en önemli oyuncusu olabilir
11 Temmuz 2023 Salı 16:26:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2023 Salı 16:26:00

İran'dan, Irak'a tehdit: Eğer yapmazlarsa saldırıya başlarız!

Kaynak: AA

ABONE OL

İran, Irak hükümetinin ülkenin kuzeyinde bulunan ayrılıkçı gruplara yönelik eylül ayına kadar harekete geçmemesi halinde bölgeye saldırılara yeniden başlayacağını açıkladı.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Meşhed kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Irak'ın kuzeyinde İran'ın sınır güvenliğine tehdit oluşturan "ayrılıkçı terör örgütleri" olduğunu söyledi.

Önceki yıllarda bu örgütlere yönelik füze ve dronlarla saldırılar düzenlendiğini ancak Irak'ın bu örgütleri eylül ayına kadar silahsızlandıracağını taahhüt etmesinin ardından operasyonlara ara verdiklerini aktaran Bakıri, şöyle devam etti:

"Irak'ın taahhüt ettiği zamana kadar bekleyeceğiz. Irak hükümetinin sorumluluğunu yerine getireceğini umuyoruz. O zamana kadar bu gruplar silahsızlandırılmaz ya da (İran'a karşı) herhangi bir eylemde bulunulursa onlara yönelik operasyonlarımız kesinlikle çok daha şiddetli şekilde tekrarlanacaktır."

İran, Irak'ın kuzeyinde yer alan Erbil kentindeki İKDP karargahına ve Süleymaniye'deki Komele örgütüne ait bir merkeze geçen yıl birkaç kez füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemişti.

Tahran yönetimi, Eylül 2022'de Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken Komele ve İKDP'yi kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle suçlamıştı.

İran tarafından "terör örgütü" kabul edilen Komele ve İKDP yıllardır Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) kontrolünde bulunan bölgelerdeki kamplarda barınıyor.

Etiketler : İran İrak hükümeti İran- Irak ilişkileri İran saldırıları İran-Irak çatışması
Harbiye coşkusu

Harbiye coşkusu
15 gün hastanede kalacak

15 gün hastanede kalacak
25 bin kişilik koro

25 bin kişilik koro
Arda gurur kaynağımız!

Arda gurur kaynağımız!
Atiye'den ‘Sefam Olsun'

Atiye'den ‘Sefam Olsun'
Bodrum buluşması

Bodrum buluşması
Dalgalarla dans etti

Dalgalarla dans etti
Robbie Williams Bodrum'da sahneye çıkacak: Konser bileti 50 bin lira

Robbie Williams Bodrum'da sahneye çıkacak: Konser bileti 50 bin lira
Sultan'ı yıkan ölüm

Sultan'ı yıkan ölüm

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX