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İran'dan Beyaz Saray için 'yaptırım' açıklaması: Çelişkili tavrının göstergesidir
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30 Ekim 2021 Cumartesi 10:15:00 - Güncelleme:30 Ekim 2021 Cumartesi 10:15:00

İran'dan Beyaz Saray için 'yaptırım' açıklaması: Çelişkili tavrının göstergesidir

Kaynak: AA

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD'nin İranlı şirketlere ve kişilere uyguladığı yeni yaptırımların "Beyaz Saray'ın çelişkili tavrının bir göstergesi" olduğunu savundu.

Hatibzade, Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayınlanan yazılı açıklamasında, ABD yönetiminin İran İslam Devrimi Muhafızları Ordusu'nun insansız hava aracı (İHA) programlarını ve Kudüs Gücü'nü destekleyen 4 kişi ve 2 şirkete yaptırım uygulamasını kınadı.

Atılan adımların Trump'ın "başarısız maksimum baskı politikasının bir devamı olduğunu ve amacına ulaşamayacağını" ileri süren Hatibzade, "Yeni yaptırımlar Beyaz Saray'ın çelişkili tavrının bir göstergesidir. Yaptırımlara dönmek istediğini ve Trump'ın yöntemlerini devam ettiren bir yönetim, güvenilmez olduğunun mesajını eriyor." ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nce (OFAC) İran'ın İHA programıyla bağlantılı kişi ve kuruluşların yaptırım listesine alındığı aktarılmıştı.

Açıklamada, Devrim Muhafızları'nın İHA programlarına ve Kudüs Gücü'ne kritik destek sağlayan, aralarında Devrim Muhafızları'nın Havacılık Kuvvetleri İHA Komutanı Saeed Aghajani'nin de bulunduğu 4 kişi ile 2 şirketin yaptırım listesine eklendiği kaydedilmişti.

Etiketler : iran abd iran dışişleri bakanlığı abd yaptırım beyaz saray
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