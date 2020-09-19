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19 Eylül 2020 Cumartesi 13:16:00 - Güncelleme:19 Eylül 2020 Cumartesi 13:24:00

İran'dan ABD'ye Süleymani tehdidi! "İntikamımızdan şüphe etmeyin"

Kaynak: AA

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İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili, "Süleymani'nin ölümünde doğrudan veya dolaylı rolü olan herkesten intikam alacağız" dedi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, başkent Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarına hitap eden Selami, eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık, ABD'nin Güney Afrika Büyükelçisi Lana Marks'a suikast planı yaptıklarına dair iddialara yanıt verdi.

Selami, ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben, "Trump bey, intikam alacağımızdan şüphe etmeyin çünkü tamamen kararlı ve ciddiyiz. Biz, Süleymani'nin şehit edilmesinde doğrudan veya dolaylı rolü olan her şahsı vuracağız." dedi.

Büyükelçi Lana Marks'a yönelik suikast planı yaptıklarına ilişkin iddiaları yalanlayan Selami, "Siz şehit kardeşimizin kanı için Güney Afrika'daki kadın bir büyükelçiyi mi vuracağımızı sanıyorsunuz? Biz mertçe ve adilce intikam alırız." şeklinde konuştu.

Selami, bu yüzden Süleymani'nin öldürülmesinin ardından 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki Aynu'l Esed Hava Üssü'ne yaptıkları balistik füze saldırılarında ABD askerlerini hedef almadıklarını söyledi.

ABD Başkanı Trump'ın İran tarafından gelecek herhangi bir saldırıya bin misliyle yanıt vereceklerine dair tehditlerine de değinen Selami, şöyle devam etti:

"Siz şiddetli iç sorunlarla boğuşurken bin misliyle saldırı tehdidinde bulunuyorsunuz ancak Aynu'l Esed'i vurduğumuz zaman bizim öngörümüz sizin kesinlikle cevap vereceğiniz yönündeydi. Aynı zamanda cevap verirseniz hedefleri yok edecek ateş etmeye hazır yüzlerce füzemiz vardı. Bugün de böyledir. Bu tehditler ciddi ve biz laf savaşı yapmıyoruz."

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ülke dışındaki operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü'nün eski komutanı Kasım Süleymani, 3 Ocak Cuma gecesi Bağdat Havalimanı yakınında ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürülmüştü.

Bunun ardından İran da 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki iki üssünü balistik füzelerle vurmuştu. Saldırıda ABD askerlerinden ölen olmamış ancak daha sonra onlarca askerin saldırı sonrasında travmatik beyin hasarına uğradığı açıklanmıştı.

- ABD elçisine suikast iddiası

ABD'de yayın yapan Politico gazetesi, geçen hafta istihbarat raporlarına dayandırdığı haberinde, İran'ın, Süleymani suikastına misilleme olarak ABD'nin Güney Afrika Büyükelçisi Lana Marks'a yönelik suikast planları yaptığını iddia etmişti. İranlı yetkililer iddiayı yalanlamıştı.

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump, İran'ı olası bir saldırıya karşı yıkıcı yanıt vermekle tehdit etmişti.

Trump, mesajında "İran'ın ABD'ye karşı yapacağı herhangi bir saldırıya bin kat daha büyük bir saldırı ile karşılık verilecektir!" ifadelerini kullanmıştı.

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