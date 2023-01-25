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25 Ocak 2023 Çarşamba 17:50:00 - Güncelleme:25 Ocak 2023 Çarşamba 17:50:00

İran'dan AB ve İngiltere'nin yaptırımlarına "misilleme"

Kaynak: AA

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İran Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Kent ve Konuttan Sorumlu Bakanı Olivier Klein ve İngiltere Genelkurmay Başkanı Patrick Sanders'in aralarında olduğu Avrupalı 30 kişi ve 4 kuruluşa yaptırım kararı aldığını duyurdu.

İran, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin yaptırımlarına yanıt olarak Avrupalı 30 kişi ve 4 kuruluşa yaptırım kararı aldı.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaptırım kararının ilgili makamların onayları doğrultusunda AB ve İngiltere'nin yaptırımlarına karşı tedbir olarak alındığı belirtildi.

Yaptırımların "İran halkına karşı huzursuzluk, şiddet ve terör eylemlerini kışkırtan, teşvik eden, İran'ın iç işlerine müdahale eden, İran hakkında yalan ve yanlış bilgiler yayan" AB ve İngiltere'deki kişi ve kuruluşları kapsadığı ifade edildi.

Bu kapsamda Avrupa Parlamentosundaki "İsrail'in Avrupalı Dostları" adlı grup, Paris merkezli "Radyo j", Almanya'nın "Herberger Bau" inşaat şirketi ve İngiltere'nin "Henry Jackson Cemiyeti" olmak üzere AB ve İngiltere'deki 4 kuruluşa karşı yaptırım kararı alındığı aktarıldı.

Fransa'nın Kent ve Konuttan Sorumlu Bakanı Olivier Klein, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, İngiltere Başsavcısı Victoria Prentis, İngiltere Genelkurmay Başkanı Patrick Sanders, Avrupa Parlamentosu üyeleri ve Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakan Danimarkalı aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın da aralarında olduğu 30 kişinin de yaptırım listesine alındığı bilgisi verildi.

Açıklamada, söz konusu yaptırımların vize yasağını, İran'daki mal ve finansal varlıklara el konulmasını ve banka hesaplarının dondurulmasını içerdiği kaydedildi.

AB, İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan gösterilere yönelik müdahalelerdeki rolleri nedeniyle İranlı 18 kişi ve 19 kuruluşa, 23 Ocak Pazartesi günü yaptırım uygulama kararı almıştı.

İngiltere de "gösterilerin bastırılmasındaki insan hakları ihlalleri" ve "casuslukla" suçlanan İran-İngiltere çifte vatandaşı eski İran Savunma Bakan Yardımcısı Ali Rıza Ekberi'nin idam edilmesi nedeniyle bazı İranlı yetkilileri ve kuruluşları yaptırım listesine almıştı.

Etiketler : iran ab ingiltere yaptırım misilleme
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