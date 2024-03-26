İran'da sel 2 can aldı
Kaynak: AA
İran'ın Yezd eyaletindeki selde 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İran'ın resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Kızılay Yardım ve Kurtarma Teşkilatı Başkanı Babek Mahmudi, şiddetli yağmur sonrasında yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamada bulundu.
Şiddetli yağışın ülke genelinde 21 eyaleti olumsuz etkilediğini dile getiren Mahmudi, Yezd eyaletindeki selde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtti.
İranlı yetkili, sel felaketinin yaşandığı bölgelere 154 arama kurtarma ekibinin sevk edildiğini kaydetti.