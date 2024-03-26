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26 Mart 2024 Salı 14:02:00 - Güncelleme:26 Mart 2024 Salı 14:02:00

İran'da sel 2 can aldı

Kaynak: AA

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İran'ın Yezd eyaletindeki selde 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Kızılay Yardım ve Kurtarma Teşkilatı Başkanı Babek Mahmudi, şiddetli yağmur sonrasında yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamada bulundu.

Şiddetli yağışın ülke genelinde 21 eyaleti olumsuz etkilediğini dile getiren Mahmudi, Yezd eyaletindeki selde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtti.

İranlı yetkili, sel felaketinin yaşandığı bölgelere 154 arama kurtarma ekibinin sevk edildiğini kaydetti.

Etiketler : iran sel can kaybı
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