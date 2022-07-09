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09 Temmuz 2022 Cumartesi 00:25:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2022 Cumartesi 00:25:00

İran'da reformist siyasetçi "ulusal güvenliğe karşı eylemde bulunmak" suçlamasıyla tutuklandı

Kaynak: AA

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İran'da reformist kimliğiyle tanınan siyasetçilerden eski İçişleri Bakan Yardımcısı Mustafa Taczade'nin "ulusal güvenliğe karşı eylemde bulunmak" suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

Konuya ilişkin haber, İran'ın yarı resmi ajansı Mehr'de yayımlandı.

Haberde, yargı tarafından reformist siyasetçi Taczade hakkında "ulusal güvenliğe karşı eylemde bulunmak" suçlamasıyla tutuklama kararı verildiği, Taczade'nin ayrıca "kamuoyunu rahatsız edecek yalan bilgiler yaymakla" da suçlandığı aktarıldı.

Mustafa Taczade, eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde İçişleri Bakan Yardımcılığı ve Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak görev yapmıştı.

Haziran 2021'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak için başvuruda bulunan Taczade, adayların yeterliliğini denetleyen Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilmişti.

Taczade, 25 Nisan 2021'de yaptığı bir konuşmada, ülke siyasetine müdahale ettiği gerekçesiyle bazı kesimler tarafından eleştirilen Devrim Muhafızları Ordusu'na dair "Devrim Muhafızları kışlaya geri dönmeli. Bundan başka bir yol da yok. Devrim Muhafızlarının kendisi bu yaklaşımla ülkeyi yok etmekte." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler : Mustafa Taczade Muhammed Hatemi İran
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