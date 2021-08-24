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24 Ağustos 2021 Salı 18:14:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2021 Salı 18:14:00

İran'da kripto para operasyonu

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İran'da 147 kaçak kripto para üretim merkezine baskın yapıldı. Operasyonlarda kripto para üretiminde kullanılan bin 300 bilgisayara el konuldu. Çin'de de bir mahkeme açılan davada kripto paranın yasal güvence altında olmadığına hükmetti.

İran'da çok sayıda yasal olmayan kripto para üretim merkezi bulunuyor.

İran güvenlik güçleri bu tesislere baskınlar düzenliyor. Yetkililer ele geçirilen cihazların 2,4 megavattan fazla elektrik tükettiğini açıkladı.

213 BİN KRİPTO PARA ÜRETİM CİHAZI ELE GEÇİRİLDİ

Mart ayından bu yana tespit edilen tesis sayısı 5 binden fazla... Operasyonlarda toplam 213 bin kripto para üretim cihazına el konuldu.

Ele geçirilen cihazların 606 megavatlık elektrik kullandığı tespit edildi.

İran'daki elektrik sıkıntısı nedeniyle yasal para üretim merkezlerinde de 22 Eylül'e kadar kripto para üretim faaliyetleri durdurulmuştu.

KRİPTO PARA YATIRIMLARI KORUMA ALTINDA DEĞİL

Son aylarda kripto para üretimi ve ticaretinin büyük ölçüde yasaklandığı Çin'de de, kripto para hesabı kitlenen bir yatırımcı 10 bin dolar kaybetti, borsa sahiplerine dava açtı.

Mahkeme ise kripto para yatırımları ve alım-satımının yasalarca koruma altında olmadığına hükmetti.

Mahkemenin verdiği karar sonraki davalar için de yol gösterici olması açısından önemli.

Çin'de geçen hafta başka bir mahkeme ise kripto varlıkların yasal koruma altında olduğuna hükmetmişti.

Etiketler : İran Mahkeme kripto para
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