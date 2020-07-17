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17 Temmuz 2020 Cuma 13:39:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2020 Cuma 13:39:00

İran'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 183 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 183 artarak 13 bin 791'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 183 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 379 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 13 bin 791'e, vaka sayısının da 269 bin 440'a çıktığını aktardı.

Hastalardan 3 bin 509'unun durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 232 bin 873 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 2 milyon 98 bin 970 olduğu bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Doğu Azerbaycan, İlam, Buşehr, Rezevi Horasanı, Huzistan, Zencan, Gülistan, Mazenderan, Kirman ve Fars eyaletlerinin "kırmızı bölgeler" kategorisinde olduğunu belirtti.

Lari, Kirmanşah, Batı Azerbaycan, Hürmüzgan ve Kürdistan eyaletlerinde ise kurallara uyulması nedeniyle vaka ve ölüm oranlarında ciddi düşüş olduğunu sözlerine ekledi.

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