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21 Temmuz 2020 Salı 14:24:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2020 Salı 14:24:00

İran'da Kovid-19 kaynaklı bir günde en yüksek ölü sayısı kaydedildi

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İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 229 kişinin yaşamını yitirmesiyle günlük en yüksek ölü sayısı kaydedildi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 229 kişinin yaşamını yitirmesiyle günlük en yüksek ölü sayısı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında bir günde 229 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 2 bin 625 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 14 bin 634'e, vaka sayısının da 278 bin 828'e çıktığını aktardı.

Hastalardan 3 bin 589'unun durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 242 bin 351 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 2 milyon 201 bin 958 olduğu bilgisini paylaştı.

Lari ayrıca Mazenderan, Fars, Doğu ve Batı Azerbaycan, Rezevi Horasanı, Elburz, Huzistan, Loristan, Gülistan, Kirman, Zencan ve İlam eyaletlerinin "kırmızı bölgeler", Tahran, İsfahan, Buşehr, Hürmüzgan, Kazvin, Merkezi, Kuzey Horasan, Hemedan, Güney Horasan, Simnan, Sistan-Beluçistan, Erdebil ve Buyer Ahmed'in de "riskli bölgeler" olduğunu sözlerine ekledi.

İran'da salgın nedeniyle 5 Temmuz'da 163, 9 Temmuz'da da 221 kişi ile bir günde en yüksek ölü sayısı kaydedilmişti.

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